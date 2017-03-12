Луческу предполагал, что у «Зенита» возникнут проблемы с судейством в матче с «Амкаром»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу предполагал, что у его команды возникнут проблемы с судейством в матче 19-го тура с пермским «Амкаром». Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ».
В воскресенье «Зенит» уступил в гостях «Амкару» со счетом 0:1, главным арбитром матча был Евгений Турбин из Москвы. После игры Луческу подверг критике судью, назвав его одним из виновников поражения команды.
«Мы встречались с руководством “Зенита”, и я обратил внимание на то, что будут проблемы с судейством в матче в Перми, — сказал Луческу. — После игры с ЦСКА был анализ судейства, после чего было решено, что оно было в пользу “Зенита”. Все это началось с игры со “Спартаком”, с тех пор нас судят странно. Я никогда не критикую судейство просто так, всегда нахожу действительно спорные моменты».
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Мирча Луческу
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|7
|5
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|15
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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