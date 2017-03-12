Луческу предполагал, что у «Зенита» возникнут проблемы с судейством в матче с «Амкаром»

В воскресенье «Зенит» уступил в гостях «Амкару» со счетом 0:1, главным арбитром матча был Евгений Турбин из Москвы. После игры Луческу подверг критике судью, назвав его одним из виновников поражения команды.

«Мы встречались с руководством “Зенита”, и я обратил внимание на то, что будут проблемы с судейством в матче в Перми, — сказал Луческу. — После игры с ЦСКА был анализ судейства, после чего было решено, что оно было в пользу “Зенита”. Все это началось с игры со “Спартаком”, с тех пор нас судят странно. Я никогда не критикую судейство просто так, всегда нахожу действительно спорные моменты».