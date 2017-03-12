Массимо Каррера: Поражение «Зенита» расслабило нас
Главный тренер лидера чемпионата — о победе над «Анжи» и 8-очковом отрыве от ЦСКА с «Зенитом».
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Видимо, что-то случилось...
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— Первый тайм мне вообще не понравился, — откровенно заявил Массимо Каррера. — Судя по нему, поражение «Зенита» (в Перми от «Амкара» — 0:1. — Прим. «СЭ») расслабило нашу команду, она не смогла показать, что умеет побеждать.
Я знал, что матч с «Анжи» будет очень трудным. Соперник провел очень хорошую игру. Мы же не настроились, как положено команде, которая борется за чемпионство. Во втором тайме наши игроки
— Оцените игру Зобнина в центре полузащиты.
— Он сыграл качественный матч, я очень рад за него. Он способен играть и в центре, и на краю, даже несмотря на то, что он не так быстр, как Промес или Самедов.
— Сегодня вы впервые за долгое время «уперлись» в лимит на легионеров. Это создает
— Да, иногда бывают проблемы. Например, сегодня я хотел выпустить вторым форвардом Мельгарехо, но для этого мне пришлось бы заменить Маурисиу. Поэтому пришлось принимать другое решение.
«МЫ «ПРОСТИЛИ» «СПАРТАК»
— Результат матча закономерен, потому что во втором тайме мы уступили инициативу, перестали создавать напряжение у чужих ворот, — признал главный тренер «Анжи» Александр Григорян. — Первый тайм провели качественно, но что теперь толку об этом говорить? После перерыва «Спартак» создал несколько голевых моментов и одним из них воспользовался. В концовке мы «простили» «Спартак», когда Жиров не реализовал убойный момент. В игре с такими соперниками нужно дорожить такими моментами, ждать их.
— Почувствовали, что встречаетесь с лидером?
— В концовке — да, почувствовал. В первом тайме такого ощущения и близко не было. Можно сказать, что класс команд сыграл свою роль. В самоотдаче сегодня нас упрекнуть невозможно, но индивидуальные ошибки многое решили.
— Почему не играл Паршивлюк?
— Он очень хотел сыграть, и я хотел, чтобы он сыграл. Для Сергея это был особенный матч. Но микротравма не позволила ему выйти на поле. Всю первую половину дня с ним работал мой помощник, разминали ногу, но перед игрой поняли, что Паршивлюку придется пропустить игру.
Евгений ЗЫРЯНКИН
из Тушина.
|12.03.2017 16:30
|Зрители 34456
|основной раунд: 19-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Александр Григорян
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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