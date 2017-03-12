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12 марта 2017, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Поражение «Зенита» расслабило нас

Главный тренер лидера чемпионата — о победе над «Анжи» и 8-очковом отрыве от ЦСКА с «Зенитом».

Главный тренер лидера чемпионата — об отрыве от ЦСКА с Зенитом. Увеличить
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— Первый тайм мне вообще не понравился, — откровенно заявил Массимо Каррера. — Судя по нему, поражение «Зенита» (в Перми от «Амкара» — 0:1. — Прим. «СЭ») расслабило нашу команду, она не смогла показать, что умеет побеждать.

Я знал, что матч с «Анжи» будет очень трудным. Соперник провел очень хорошую игру. Мы же не настроились, как положено команде, которая борется за чемпионство. Во втором тайме наши игроки наконец-то начали играть в футбол, начали делать все, что они умеют.

— Оцените игру Зобнина в центре полузащиты.

— Он сыграл качественный матч, я очень рад за него. Он способен играть и в центре, и на краю, даже несмотря на то, что он не так быстр, как Промес или Самедов.

— Сегодня вы впервые за долгое время «уперлись» в лимит на легионеров. Это создает какие-то сложности?

— Да, иногда бывают проблемы. Например, сегодня я хотел выпустить вторым форвардом Мельгарехо, но для этого мне пришлось бы заменить Маурисиу. Поэтому пришлось принимать другое решение.

Александр ГРИГОРЯН.
© Спорт-Экспресс

«МЫ «ПРОСТИЛИ» «СПАРТАК»

— Результат матча закономерен, потому что во втором тайме мы уступили инициативу, перестали создавать напряжение у чужих ворот, — признал главный тренер «Анжи» Александр Григорян. — Первый тайм провели качественно, но что теперь толку об этом говорить? После перерыва «Спартак» создал несколько голевых моментов и одним из них воспользовался. В концовке мы «простили» «Спартак», когда Жиров не реализовал убойный момент. В игре с такими соперниками нужно дорожить такими моментами, ждать их.

— Почувствовали, что встречаетесь с лидером?

— В концовке — да, почувствовал. В первом тайме такого ощущения и близко не было. Можно сказать, что класс команд сыграл свою роль. В самоотдаче сегодня нас упрекнуть невозможно, но индивидуальные ошибки многое решили.

— Почему не играл Паршивлюк?

— Он очень хотел сыграть, и я хотел, чтобы он сыграл. Для Сергея это был особенный матч. Но микротравма не позволила ему выйти на поле. Всю первую половину дня с ним работал мой помощник, разминали ногу, но перед игрой поняли, что Паршивлюку придется пропустить игру.

Евгений ЗЫРЯНКИН
из Тушина.

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов хорошо провел матч чемпионата России по футболу с махачкалинским «Анжи». Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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