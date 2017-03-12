Массимо Каррера: Поражение «Зенита» расслабило нас

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— Первый тайм мне вообще не понравился, — откровенно заявил Массимо Каррера. — Судя по нему, поражение «Зенита» (в Перми от «Амкара» — 0:1. — Прим. «СЭ») расслабило нашу команду, она не смогла показать, что умеет побеждать.

Я знал, что матч с «Анжи» будет очень трудным. Соперник провел очень хорошую игру. Мы же не настроились, как положено команде, которая борется за чемпионство. Во втором тайме наши игроки наконец-то начали играть в футбол, начали делать все, что они умеют.

— Оцените игру Зобнина в центре полузащиты.

— Он сыграл качественный матч, я очень рад за него. Он способен играть и в центре, и на краю, даже несмотря на то, что он не так быстр, как Промес или Самедов.

— Сегодня вы впервые за долгое время «уперлись» в лимит на легионеров. Это создает какие-то сложности?

— Да, иногда бывают проблемы. Например, сегодня я хотел выпустить вторым форвардом Мельгарехо, но для этого мне пришлось бы заменить Маурисиу. Поэтому пришлось принимать другое решение.

«МЫ «ПРОСТИЛИ» «СПАРТАК»

— Результат матча закономерен, потому что во втором тайме мы уступили инициативу, перестали создавать напряжение у чужих ворот, — признал главный тренер «Анжи» Александр Григорян. — Первый тайм провели качественно, но что теперь толку об этом говорить? После перерыва «Спартак» создал несколько голевых моментов и одним из них воспользовался. В концовке мы «простили» «Спартак», когда Жиров не реализовал убойный момент. В игре с такими соперниками нужно дорожить такими моментами, ждать их.

— Почувствовали, что встречаетесь с лидером?

— В концовке — да, почувствовал. В первом тайме такого ощущения и близко не было. Можно сказать, что класс команд сыграл свою роль. В самоотдаче сегодня нас упрекнуть невозможно, но индивидуальные ошибки многое решили.

— Почему не играл Паршивлюк?

— Он очень хотел сыграть, и я хотел, чтобы он сыграл. Для Сергея это был особенный матч. Но микротравма не позволила ему выйти на поле. Всю первую половину дня с ним работал мой помощник, разминали ногу, но перед игрой поняли, что Паршивлюку придется пропустить игру.

Евгений ЗЫРЯНКИН

из Тушина.