«Ростов» сыграл вничью с «Тереком» в матче чемпионата России

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«Терек» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ростов» расположился строчкой ниже, уступая грозненцам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Ростов» 19 марта сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов». В тот же день «Терек» примет московский ЦСКА.