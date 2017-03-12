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12 марта 2017, 21:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» сыграл вничью с «Тереком» в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с грозненским «Тереком» со счетом 0:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

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«Терек» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ростов» расположился строчкой ниже, уступая грозненцам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Ростов» 19 марта сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов». В тот же день «Терек» примет московский ЦСКА.

12.03.2017 19:00 Зрители 9734 основной раунд: 19-й тур Олимп-2
Ростов 0:0 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Рашид Рахимов
Составы
Никита Медведев 77
Миха Мевля 23
16′ Гонсалес Сесар Навас 44
64′ Александр Гацкан (к) 84
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
Сердар Азмун 20
28′ 73′ Игорь Киреев 8
Тимофей Калачев 2
88′ Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
73′ Андрей Препелицэ 28
Александр Бухаров 11
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
21 Одисе Роши
3 Норберт Дьембер
14 Далер Кузяев 70′
77 Бернард Бериша 78′
23 Факундо Пирис
27 Магомед Оздоев 90′
55 Игорь Лебеденко
18 Беким Балай 88′
17 Аблай Мбенг
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
4 Удары (всего) 3
1 Удары в створ 0
7 Угловые 3
12 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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