«Ростов» сыграл вничью с «Тереком» в матче чемпионата России
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с грозненским «Тереком» со счетом 0:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
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«Терек» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ростов» расположился строчкой ниже, уступая грозненцам по дополнительным показателям.
В следующем туре «Ростов» 19 марта сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов». В тот же день «Терек» примет московский ЦСКА.
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Рашид Рахимов
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|3
|1
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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