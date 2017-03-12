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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29049979/
12 марта 2017, 20:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фернандо: Футболисты «Спартака» не обращают внимания на конкурентов

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Спартака», лидирующего в чемпионате России, не обращают внимания на то, что происходит с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Об этом журналистам сообщил полузащитник красно-белых Фернандо.

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0, а «Зенит» на выезде проиграл пермскому «Амкару» — 0:1.

«Нам абсолютно все равно, что происходит с “Зенитом” и ЦСКА, наше дело — играть самим. Если мы играем плохо, то нас мало интересует, выигрывают конкуренты или нет, в каждом матче мы решаем свои задачи. Сегодня смотрел матч “Зенита” не потому, что меня интересовала петербургская команда, а потому, что я просто люблю смотреть футбол», — сказал Фернандо.

«Начало матча с “Анжи” было не лучшее, но во втором тайме мы поняли, как надо играть, чтобы выиграть. До матча понимали, что предстоит тяжелая встреча, потому что “Анжи” умеет хорошо обороняться, но все-таки выиграли. Соперник хорошо перекрывал зоны, а мы иногда торопились, во втором тайме успокоились, стало немного комфортнее, появилось сразу больше свободных зон для атак», — отметил футболист.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, набрав 44 очка. Ближайшие преследователи — ЦСКА и «Зенит» — имеют в активе по 36 очков. В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом» 18 марта.

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Анжи
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ЦСКА
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Новости Премьер-лиги

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов хорошо провел матч чемпионата России по футболу с махачкалинским «Анжи». Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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