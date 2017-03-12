Фернандо: Футболисты «Спартака» не обращают внимания на конкурентов

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0, а «Зенит» на выезде проиграл пермскому «Амкару» — 0:1.

«Нам абсолютно все равно, что происходит с “Зенитом” и ЦСКА, наше дело — играть самим. Если мы играем плохо, то нас мало интересует, выигрывают конкуренты или нет, в каждом матче мы решаем свои задачи. Сегодня смотрел матч “Зенита” не потому, что меня интересовала петербургская команда, а потому, что я просто люблю смотреть футбол», — сказал Фернандо.

«Начало матча с “Анжи” было не лучшее, но во втором тайме мы поняли, как надо играть, чтобы выиграть. До матча понимали, что предстоит тяжелая встреча, потому что “Анжи” умеет хорошо обороняться, но все-таки выиграли. Соперник хорошо перекрывал зоны, а мы иногда торопились, во втором тайме успокоились, стало немного комфортнее, появилось сразу больше свободных зон для атак», — отметил футболист.