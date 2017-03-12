Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов хорошо провел матч чемпионата России по футболу с махачкалинским «Анжи». Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
«Спартак» победил «Анжи» в рамках 19-го тура чемпионата со счетом 1:0 благодаря голу Самедова, который в зимнее трансферное окно перешел к красно-белым из «Локомотива».
«Матч был хороший, особенно хорошим получился второй тайм. Самедов здорово сыграл, мне понравилось. Отмечу и ребят, которые выступают в сборной страны, того же Самедова, Илью Кутепова, Романа Зобнина», — поделился впечатлениями Мутко.
«В то же время посмотрите, как играл “Анжи”. Я заходил к ним в раздевалку, сказал, что они молодцы. В первом тайме они хорошо играли, а ведь по сути они собрали команду с нуля», — также сказал Мутко.
Он также отметил посещаемость на «Открытие-Арене». «Посещаемость — это просто здорово. Думаю, пройдет какое-то время, и стадионы будут полные. Важно, чтобы клубы над этим работали», — сказал он.
Ранее в воскресенье «Зенит» проиграл на выезде пермскому «Амкару» (0:1). После встречи главный тренер сине-бело-голубых и нападающий команды Артем Дзюба жестко раскритиковали работу судей. «Про судейство спрашивайте у Будогосского (глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. — Прим. ТАСС). Видеоповторы еще нигде в мире по сути не введены, но в целом мы полностью изменили систему судейства», — сказал по этому поводу Мутко.
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Спартака», лидирующего в чемпионате России, не обращают внимания на то, что происходит с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Об этом журналистам сообщил полузащитник красно-белых Фернандо.