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12 марта 2017, 20:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов хорошо провел матч чемпионата России по футболу с махачкалинским «Анжи». Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Спартак» победил «Анжи» в рамках 19-го тура чемпионата со счетом 1:0 благодаря голу Самедова, который в зимнее трансферное окно перешел к красно-белым из «Локомотива».

«Матч был хороший, особенно хорошим получился второй тайм. Самедов здорово сыграл, мне понравилось. Отмечу и ребят, которые выступают в сборной страны, того же Самедова, Илью Кутепова, Романа Зобнина», — поделился впечатлениями Мутко.

«В то же время посмотрите, как играл “Анжи”. Я заходил к ним в раздевалку, сказал, что они молодцы. В первом тайме они хорошо играли, а ведь по сути они собрали команду с нуля», — также сказал Мутко.

Он также отметил посещаемость на «Открытие-Арене». «Посещаемость — это просто здорово. Думаю, пройдет какое-то время, и стадионы будут полные. Важно, чтобы клубы над этим работали», — сказал он.

Ранее в воскресенье «Зенит» проиграл на выезде пермскому «Амкару» (0:1). После встречи главный тренер сине-бело-голубых и нападающий команды Артем Дзюба жестко раскритиковали работу судей. «Про судейство спрашивайте у Будогосского (глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. — Прим. ТАСС). Видеоповторы еще нигде в мире по сути не введены, но в целом мы полностью изменили систему судейства», — сказал по этому поводу Мутко.

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
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Новости Премьер-лиги

Фернандо: Футболисты «Спартака» не обращают внимания на конкурентов

Фернандо: Футболисты «Спартака» не обращают внимания на конкурентов

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Спартака», лидирующего в чемпионате России, не обращают внимания на то, что происходит с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Об этом журналистам сообщил полузащитник красно-белых Фернандо.
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