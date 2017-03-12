Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

«Спартак» победил «Анжи» в рамках 19-го тура чемпионата со счетом 1:0 благодаря голу Самедова, который в зимнее трансферное окно перешел к красно-белым из «Локомотива».

«Матч был хороший, особенно хорошим получился второй тайм. Самедов здорово сыграл, мне понравилось. Отмечу и ребят, которые выступают в сборной страны, того же Самедова, Илью Кутепова, Романа Зобнина», — поделился впечатлениями Мутко.

«В то же время посмотрите, как играл “Анжи”. Я заходил к ним в раздевалку, сказал, что они молодцы. В первом тайме они хорошо играли, а ведь по сути они собрали команду с нуля», — также сказал Мутко.

Он также отметил посещаемость на «Открытие-Арене». «Посещаемость — это просто здорово. Думаю, пройдет какое-то время, и стадионы будут полные. Важно, чтобы клубы над этим работали», — сказал он.