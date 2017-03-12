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12 марта 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Симонян призвал пока не говорить о победе «Спартака» в чемпионате России

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Рассуждать о победе московского «Спартака» в чемпионате России по футболу пока рано. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший нападающий красно-белых и сборной СССР Никита Симонян.

В воскресенье «Спартак» победил в матче 19-го тура махачкалинский «Анжи» благодаря голу полузащитника Александра Самедова. Игрок сборной России впервые отличился за красно-белых, после того как вернулся в клуб в зимнее трансферное окно. «Спартак» лидирует в чемпионате с 44 очками, следом расположились ЦСКА и «Зенит» (по 36 очков).

«Хорошо, что забил Самедов, красивый гол. Но давайте пока не будем говорить о чемпионстве», — прокомментировал игру Симонян.

Ранее в воскресенье «Зенит» проиграл на выезде пермскому «Амкару» (0:1). После встречи главный тренер сине- бело-голубых и нападающий команды Артем Дзюба жестко раскритиковали работу судей. «Судейство всегда было проблемой и не только у нас в стране», — отреагировал на это Симонян.

В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет на выезде с «Локомотивом».

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Анжи
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Новости Премьер-лиги

Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом он сообщил журналистам.
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