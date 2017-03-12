Симонян призвал пока не говорить о победе «Спартака» в чемпионате России
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Рассуждать о победе московского «Спартака» в чемпионате России по футболу пока рано. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший нападающий красно-белых и сборной СССР Никита Симонян.
В воскресенье «Спартак» победил в матче 19-го тура махачкалинский «Анжи» благодаря голу полузащитника Александра Самедова. Игрок сборной России впервые отличился за красно-белых, после того как вернулся в клуб в зимнее трансферное окно. «Спартак» лидирует в чемпионате с 44 очками, следом расположились ЦСКА и «Зенит» (по 36 очков).
«Хорошо, что забил Самедов, красивый гол. Но давайте пока не будем говорить о чемпионстве», — прокомментировал игру Симонян.
Ранее в воскресенье «Зенит» проиграл на выезде пермскому «Амкару» (0:1). После встречи главный тренер сине- бело-голубых и нападающий команды Артем Дзюба жестко раскритиковали работу судей. «Судейство всегда было проблемой и не только у нас в стране», — отреагировал на это Симонян.
В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет на выезде с «Локомотивом».
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом он сообщил журналистам.