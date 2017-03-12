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12 марта 2017, 20:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака», судя по первому тайму с «Анжи»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поражение прямого конкурента «Спартака» — «Зенита» — от пермского «Амкара» в матче чемпионата России расслабило футболистов столичного клуба, что показал первый тайм встречи с «Анжи». Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0, а «Зенит» на выезде проиграл пермскому «Амкару» — 0:1.

«Судя по первому тайму, поражение “Зенита” расслабило моих игроков. Мы еще не созрели как команда, которая умеет побеждать, поэтому, я думаю, что поражение “Зенита” их расслабило. Мы совершили ошибку, я знал, что будет сложный матч», — сказал Каррера.

«В перерыве я сказал, что у команды был неправильный настрой для игроков, которые нацелены на титул. Проигрыш “Зенита” должен еще больше подбадривать команду быть на высоте, но надо всегда бороться на поле, делать это, потея, прикладывая все усилия», — добавил тренер.

Тренер отметил, что полузащитник «Спартака» Александр Самедов имеет все игровые качества, чтобы быть частью команды.

«У Самедова есть все качества, чтобы быть частью “Спартака”. Я его захотел получить, и он здесь. Он вел себя так же, как и вся команда — в первом тайме плохо, мы не создавали моментов. Зато мне понравилось, как они сыграли во втором тайме», — сказал Каррера.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, набрав 44 очка. Ближайшие преследователи — ЦСКА и «Зенит» имеют в активе по 36 очков. В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом» 18 марта.

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

Мутко отметил игру футболиста «Спартака» Самедова в матче с «Анжи»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник «Спартака» Александр Самедов хорошо провел матч чемпионата России по футболу с махачкалинским «Анжи». Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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