Каррера: Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака», судя по первому тайму с «Анжи»
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поражение прямого конкурента «Спартака» — «Зенита» — от пермского «Амкара» в матче чемпионата России расслабило футболистов столичного клуба, что показал первый тайм встречи с «Анжи». Об этом на послематчевой
пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
В воскресенье «Спартак» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0, а «Зенит» на выезде проиграл пермскому «Амкару» — 0:1.
«Судя по первому тайму, поражение “Зенита” расслабило моих игроков. Мы еще не созрели как команда, которая умеет побеждать, поэтому, я думаю, что поражение “Зенита” их расслабило. Мы совершили ошибку, я знал, что будет сложный матч», — сказал Каррера.
«В перерыве я сказал, что у команды был неправильный настрой для игроков, которые нацелены на титул. Проигрыш “Зенита” должен еще больше подбадривать команду быть на высоте, но надо всегда бороться на поле, делать это, потея, прикладывая все усилия», — добавил тренер.
Тренер отметил, что полузащитник «Спартака» Александр Самедов имеет все игровые качества, чтобы быть частью команды.
«У Самедова есть все качества, чтобы быть частью “Спартака”. Я его захотел получить, и он здесь. Он вел себя так же, как и вся команда — в первом тайме плохо, мы не создавали моментов. Зато мне понравилось, как они сыграли во втором тайме», — сказал Каррера.
После 19 туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, набрав 44 очка. Ближайшие преследователи — ЦСКА и «Зенит» имеют в активе по 36 очков. В следующем туре
|12.03.2017 16:30
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|основной раунд: 19-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
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