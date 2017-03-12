СВИНЬИ ДЛЯ «СПАРТАКА»

В тот момент, когда «Зенит» проигрывал в Перми, «Спартак», вероятно, обедал, и известие о неудаче конкурента должно было чрезвычайно поднять ему аппетит и настроение. Поклонники красно-белых, однако, наверняка напряглись: а не подложил ли «Зенит» своим поражением свинью их любимцам? В случае выигрыша у «Анжи» лидер мог теперь нарастить отрыв от преследователей до 8 очков — но эта радужная перспектива вполне могла и отрицательно повлиять на спартаковцев. О том, как они умеют упускать то, что у них уже в руках, не понаслышке знают уже несколько болельщицких поколений.

Другой свиньи стоило ожидать от тренера махачкалинцев Александра Григоряна, обыгравший осенью «Спартак» на Кубок во главе хабаровского СКА. Не приходилось сомневаться, что главным матчем начала весны самолюбивый и амбициозный Григорян рассматривал для себя не четвертьфинальное противостояние с «Уфой» и не толкотню с «Рубином», а встречу со «Спартаком». Чей ход и результат могли если не окончательно его утвердить в статусе многообещающего тренера премьер-лиги, то хотя бы создать весомое, прочное реноме вдумчивого и хитрого спеца, ниспровергающего авторитеты.

Рисунок игры с первых же минут подтверждал это предположение. «Анжи» старался и сам сыграть, и «Спартаку» не дать. Незлобивый, но очень динамичный высокий прессинг мешал хозяевам выводить мяч из обороны; в одном из таких эпизодов Таски сунул мяч в ноги соперникам, те мигом развернули опасный выпад и довели его до удара; в другом, отобрав мяч на краю, в два паса организовали прорыв по флангу, и если бы не рикошет, «Спартаку» через несколько секунд представилась бы возможность наконец-то разыграть мяч в центре поля без помех.

Воскресенье. Москва. Тушино. "Спартак" - "Анжи" - 1:0. Главный тренер красно-белых Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

СЛОВЕСНЫЕ ПИНКИ КАРРЕРЫ

Москвичи, судя по всему, недооценили не только честолюбивые намерения гостей, но и их кадровые ресурсы. На правом краю «Анжи», традиционно гиперактивном, обнаружились вдруг не Паршивлюк с Хубуловым, как обычно, а Мусалов и Кацаев. Их резвость явно сковывала наступательные помыслы Комбарова и даже Промеса, который вынужден был тратить массу времени на добычу мяча. Прессинг лишил «Спартак» и точности в передачах: редкая из них достигала адресата, и даже выход «два в два» был запорот неудачным пасом Зе Луиша сильно вбок, безнадежно испортившим выгодное положение Попова. Каррера бесновался за кромкой, рассыпая итальянские проклятия и, было ощущение, дай ему волю, выбежал бы на поле раздать кое-кому пинков.

Лишь перед перерывом красно-белые, разозлившись на самих себя, задвинули-таки игру к владениям Юрченко. И только тогда стали похожи на лидеров, мчащихся к золотым медалям, и встречающихся с середняком чемпионата. Правда, ближе всех к голу оказались вовсе не те, кому положено по штату, а защитник Маурисиу, которого махачкалинцы потеряли на дальней штанге при подаче Фернанду. Уже и вратарь был бессилен, да вмешалась штанга.

Не помог бы Юрченко, и попади в ворота едва ли не от центральной линии Самедов. В быстрой атаке полузащитник «Спартака» увидел, что голкипер выдвинулся далеко вперед, и сразу отправил мяч ему за спину по крутой траектории — но получилось чуть выше цели. Зато в следующем эпизоде Юрченко был на месте и отразил удар Попова.

Воскресенье. Москва. Тушино. "Спартак" - "Анжи" - 1:0. Голкипер "Анжи" Давид ЮРЧЕНКО спасает свои ворота после удара ЗЕ ЛУИША. Спорт-Экспресс

ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ЭПОХА?

По сути, в эти минуты уже шел второй тайм, точнее, второй акт этого представления. Антракт в него вмешался лишь для перекура — после возобновления игры «Спартак» продолжил наседать, минуту за минутой наращивая темп. «Анжи», может быть, и помышлял об ответных атаках, но организовать их уже не мог, сам теперь попав под прессинг. Задумка Григоряна передернуть фланги и усилить правый Хубуловым не сработала совсем.

Спартаковский нажим вывел на передний план Зе Луиша, но технический брак форварда в этой игре зашкаливал даже в простых для него ситуациях. Головой он пробил неточно; в падении «ножницами» вообще не попал по мячу и, падая, едва не свернул себе шею; перед рандеву с Юрченко плохо принял пас и бил со слишком острого угла. Грешил неуклюжестями и Попов, обычно складный да ладный, а Промес вообще пропал с экранов радаров. Хорошо, что в нынешнем «Спартаке» солируют не трое, а вся команда, — иначе не видать бы ему победы. Впрочем, иначе он бы и не лидировал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 19-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 1:0 67' Александр Самедов <a href="https://t.co/YLCAfzNMic">pic.twitter.com/YLCAfzNMic</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/840941652273422336">12 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Навесы с игры у красно-белых в этой встрече получались нечасто, да и их замыкание хромало на всю голову, но в самый нужный момент все вышло, как надо. Самедов тихой сапой через центр прокрался на линию вратарской, Комбаров четко, классно направил туда мяч, мягкая скидка — 1:0. На словах все выглядит просто. Но сколько же сил и нервов стоил этот неказистый, обыкновенный с виду гол.

А все потому, что «Спартак», как никто другой, умеет сам себе подкладывать свиней, упуская то, что само идет к нему в руки. Или, вернее сказать, умел. Похоже, эпоха действительно меняется.

Евгений ЗЫРЯНКИН

из Тушина.