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12 марта 2017, 19:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Григорян: «Спартак» показал, что заслуженно идет на первом месте в ЧР

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Спартак» показал в матче чемпионата России против махачкалинского «Анжи», что неспроста идет на первом месте в турнирной таблице. Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер махачкалинцев Александр Григорян.

В воскресенье «Анжи» на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

«Я не думал о том, что “Спартак” сейчас лидер. В первом тайме такого ощущения не было, но во втором уже чувствовалось. Сегодня нас невозможно упрекнуть. Неспроста “Спартак” идет на первом месте», — сказал Григорян.

«Результат закономерен, потому что во втором тайме уступили инициативу. “Спартак” имел несколько голевых моментов и одним воспользовался. Даже при том преимуществе, которое было у соперника, мы простили “Спартак” за две минуты до конца. Когда играешь с такой командой, большую часть обороняешься, надо уметь ждать, выжидать моменты», — добавил тренер.

После 19 туров чемпионата России «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. В следующем туре махачкалинцы сыграют на своем поле против «Оренбурга».

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 3′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом он сообщил журналистам.
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