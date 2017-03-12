Григорян: «Спартак» показал, что заслуженно идет на первом месте в ЧР

В воскресенье «Анжи» на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

«Я не думал о том, что “Спартак” сейчас лидер. В первом тайме такого ощущения не было, но во втором уже чувствовалось. Сегодня нас невозможно упрекнуть. Неспроста “Спартак” идет на первом месте», — сказал Григорян.

«Результат закономерен, потому что во втором тайме уступили инициативу. “Спартак” имел несколько голевых моментов и одним воспользовался. Даже при том преимуществе, которое было у соперника, мы простили “Спартак” за две минуты до конца. Когда играешь с такой командой, большую часть обороняешься, надо уметь ждать, выжидать моменты», — добавил тренер.

После 19 туров чемпионата России «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. В следующем туре махачкалинцы сыграют на своем поле против «Оренбурга».