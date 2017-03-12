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12 марта 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье «Анжи» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 0:1, мяч забил Александр Самедов.

Кадиев отрицательно ответил на вопрос журналистов, понравилась ли ему игра «Анжи» в матче. Также он прокомментировал тот факт, что в махачкалинском клубе много спартаковцев. «Это — хорошо», — сказал он.

В турнирной таблице «Анжи» с 20 очками идет 11-м.

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 3′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
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