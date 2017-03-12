Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

В воскресенье «Анжи» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 0:1, мяч забил Александр Самедов.

Кадиев отрицательно ответил на вопрос журналистов, понравилась ли ему игра «Анжи» в матче. Также он прокомментировал тот факт, что в махачкалинском клубе много спартаковцев. «Это — хорошо», — сказал он.

В турнирной таблице «Анжи» с 20 очками идет 11-м.