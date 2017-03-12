Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом он сообщил журналистам.
В воскресенье «Анжи» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 0:1, мяч забил Александр Самедов.
Кадиев отрицательно ответил на вопрос журналистов, понравилась ли ему игра «Анжи» в матче. Также он прокомментировал тот факт, что в махачкалинском клубе много спартаковцев. «Это — хорошо», — сказал он.
В турнирной таблице «Анжи» с 20 очками идет 11-м.
|12.03.2017 16:30
|Зрители 34456
|основной раунд: 19-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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