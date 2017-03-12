Нету: Судьи разговаривают с футболистами «Зенита» «словно короли»

«Иногда судьи принимают странные решения, — сказал Нету. — Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения. Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, “Зенит” — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы».

«Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат и я это чувствую. С такой командой, как “Зенит”, так обращаться нельзя», — добавил Нету.

В воскресенье «Зенит» уступил «Амкару» со счетом 0:1. По мнению представителей петербургского клуба, судья ошибочно не засчитал гол и не назначил пенальти в ворота хозяев. «Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру, и Артем забил, вратарь хозяев затягивал время, а арбитр дал ему желтую только в первом тайме», — сказал португалец.

В одном из эпизодов Нету коснулся мяча, который уже залетал в пустые ворота пермского клуба, в итоге судья не зафиксировал взятие ворот. «Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол», — подытожил защитник сине- бело-голубых.

После 19 матчей «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.