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12 марта 2017, 18:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Нету: Судьи разговаривают с футболистами «Зенита» «словно короли»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Португальский защитник санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету пожаловался на отсутствие уважения со стороны российских арбитров в матчах чемпионата страны. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Иногда судьи принимают странные решения, — сказал Нету. — Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения. Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых все под контролем, и очень невежливо. Да, “Зенит” — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы».

«Я иностранец, провел здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат и я это чувствую. С такой командой, как “Зенит”, так обращаться нельзя», — добавил Нету.

В воскресенье «Зенит» уступил «Амкару» со счетом 0:1. По мнению представителей петербургского клуба, судья ошибочно не засчитал гол и не назначил пенальти в ворота хозяев. «Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру, и Артем забил, вратарь хозяев затягивал время, а арбитр дал ему желтую только в первом тайме», — сказал португалец.

В одном из эпизодов Нету коснулся мяча, который уже залетал в пустые ворота пермского клуба, в итоге судья не зафиксировал взятие ворот. «Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол», — подытожил защитник сине- бело-голубых.

После 19 матчей «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

12.03.2017 11:30 Зрители 12200 основной раунд: 19-й тур Звезда
Амкар 1:0 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Мирча Луческу
Голы
33′ Роланд Гиголаев (Ч. Анене) 13
Составы
60′ Дмитрий Хомич 15
Брайн Оладапо Идову 19
Роланд Гиголаев 13
27′ Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
73′ Януш Гол 5
23′ Павел Комолов 20
Чума Анене 11
Фегор Огуде 8
75′ Михаил Костюков 27
Давид Хурцидзе 25
35′ 59′ Алексей Гасилин 17
90′ Бранко Йовичич 33
Александр Салугин 77
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито 77′
13 Луиш Нету 60′
7 Виктор де Паула Жулиану
22 Артем Дзюба (к)
9 Александр Кокорин
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
81 Юрий Жирков 71′
60 Бранислав Иванович
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 69′
14 Артур Юсупов
17 Олег Шатов 62′
29 Роберт Мак
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 7
5 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 15
14 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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