«Спартак» победил «Анжи» в матче чемпионата России
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение махачкалинскому «Анжи» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
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Гол на 67-й минуте встречи забил полузащитник Александр Самедов, который перешел в «Спартак» из «Локомотива» зимой.
Самедов, который ранее уже выступал за
«Спартак» укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 44 очка после 19 встреч. «Анжи» с 20 очками идет 11-м.
В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет в гостях с «Локомотивом». Днем ранее «Анжи» примет «Оренбург».
|12.03.2017 16:30
|Зрители 34456
|основной раунд: 19-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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