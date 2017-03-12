«Спартак» победил «Анжи» в матче чемпионата России

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Гол на 67-й минуте встречи забил полузащитник Александр Самедов, который перешел в «Спартак» из «Локомотива» зимой.

Самедов, который ранее уже выступал за красно-белых, забил свой первый за почти 12 лет гол за «Спартак» в официальных матчах. До этого он отличился в игре Кубка России 13 июля 2005 года с находкинским «Океаном».

«Спартак» укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 44 очка после 19 встреч. «Анжи» с 20 очками идет 11-м.

В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет в гостях с «Локомотивом». Днем ранее «Анжи» примет «Оренбург».