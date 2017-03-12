Ребров догнал Акинфеева по количеству сухих матчей в этом сезоне РФПЛ

Вратарь «Спартака» Артём Ребров провёл 11-й сухой матч в текущем розыгрыше турнира и догнал по этому показателю голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. На третьем месте располагается другой вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в первой половине сезона выступал за «Амкар» (10).



Четвёртое место занимает голкипер «Уфы» Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» (9 матчей).