Ребров догнал Акинфеева по количеству сухих матчей в этом сезоне РФПЛ
«Спартак» победил «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Вратарь «Спартака» Артём Ребров провёл 11-й сухой матч в текущем розыгрыше турнира и догнал по этому показателю голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. На третьем месте располагается другой вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в первой половине сезона выступал за «Амкар» (10).
Четвёртое место занимает голкипер «Уфы» Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» (9 матчей).
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