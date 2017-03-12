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12 марта 2017, 18:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ребров догнал Акинфеева по количеству сухих матчей в этом сезоне РФПЛ

«Спартак» победил «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Вратарь «Спартака» Артём Ребров провёл 11-й сухой матч в текущем розыгрыше турнира и догнал по этому показателю голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. На третьем месте располагается другой вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в первой половине сезона выступал за «Амкар» (10).

Четвёртое место занимает голкипер «Уфы» Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» (9 матчей).

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Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

Владельцу ФК «Анжи» Кадиеву не понравилась игра команды в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев остался недоволен игрой команды в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом он сообщил журналистам.
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