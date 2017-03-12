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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29049314/
12 марта 2017, 18:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Как можно было назначать Турбина на матч «Зенита»?

Известный телекомментатор оценил судейство в матче «Амкар» — «Зенит».

Известный телекомментатор оценил судейство в матче <span class=error>Амкар</span> — Зенит. Увеличить
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КАК МОЖНО БЫЛО НАЗНАЧИТЬ НА ИГРУ ТУРБИНА?

— После игры Дзюба сказал: «Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Согласны с форвардом?

— Ну конечно! Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! «Зенит» играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол «Амкара» вызывает пока некоторые вопросы.

— А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: «Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или не назначением одиннадцатиметровых».

— Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как?

— Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: «Возникла ситуация — действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только Господь Бог».

— Еще чего? Я уже однажды слышал про Бога от Марадоны, когда он забил рукой. А сам Будогосский телевизор смотрел?

— Конечно.

— Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит!

— И все-таки зачем Нету трогал тот мяч?

— Там нет его вины. Он по инерции влетел в ворота, мяч ударился ему в колено. При этом Нету уже думал, что гол состоялся! Идем дальше. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! Ну, всем же понятно, что идет чемпионская гонка. Так нужно задействовать пять судей на матчи с участием «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Неужели не хватает людей?

— Удивило, что на матч назначили Турбина после той памятной истории с Халком?

— Ну, это вообще загадка! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против «Зенита».

— Даже так?

— Ну, а как? Зачем он его поставил на «Зенит» после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?

— Так столько времени уже прошло, да и Халка в «Зените» больше нет.

— А на выходе получается вот такое вот судейство.

— У Турбина был злой умысел?

— Нет, в это я не верю, он не хотел отомстить. Но зачем создавать сложности на пустом месте? Потом — у вас лайнсмены ошибаются, значит, нужно привлекать судей за ворота. Почему этого не делают? Экономят на суточных что ли?

— Луческу вновь посетовал на московских судей, из-за которых команда теряет очки.

— А почему он так не может сказать? У него есть все основания для этого. Грубая ошибка же налицо! Первый гол не засчитан — о чем еще можно говорить? Арбитр испортил все настроение.

ЛУЧЕСКУ НЕ УВОЛЯТ ДО КОНЦА СЕЗОНА

— Как вам «Зенит» по игре?

— В целом есть большие претензии к игре питерцев.

— Какие именно?

— Не поставлена игра. Осенью «Зенит выглядел гораздо лучше.

— В чем причина?

— Я это связываю с недостаточной готовностью футболистов к возобновлению сезона. Они еще не дошли до осеннего уровня.

— Вопрос к Луческу?

— Конечно! Команду не хватает на два тайма. Комбинации не те… А сколько брака было у Шатова сегодня? Много. Да и не только у Олега. Для чего потратили столько денег на сборы?

— Бытует версия, что Луческу хочет вывести «Зенит» на пик формы к апрелю.

— Ну, а пока-то команда не готова! Очки теряются. Буду надеяться, что к ближайшему матчу ситуация изменится. Да и сами футболисты должны задать себе вопрос.

— Какой?

— Почему игроки «Амкара» играют с большим желанием?! Почему «Зениту» не хватает страсти? Команда же бьется за чемпионство. Нужно стиснув зубы, несмотря на погоду, ошибки арбитров, рвать и метать. Тогда ты в спорте чего-то добьешься.

— Значит, можно в какой-то степени согласиться с Гаджи Гаджиевым, который сказал: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство.

— Да. К его словам можно тоже прислушаться. Хозяева забили на 33-й минуте. Сколько времени еще оставалось, чтобы отыграться? Вагон!

— Но вы же считаете, что на Дзюбе не поставили пенальти во втором тайме?

— Не только на нем. Там еще, как мне кажется, и на Кокорине фолили….

— Так «Зенит» наиграл как минимум на ничью?

— «Зенит» вообще должен был побеждать и с крупным счетом. Засчитай судья первый гол, все сложилось бы по-другому.

— Вновь пошли разговоры о том, что Луческу не доработает до конца сезона…

— Доработает. Резких движений не будет. Нет смысла сейчас его менять. Пока «Зенит» еще не готов. Но впереди еще много матчей. Они же собрались на ответный поединок с «Андерлехтом». Значит — могут. А во встрече с ЦСКА не хватило эмоций, настроя. Вопрос к тренеру.

— Да и селекция вызывает вопросы.

— Да. Шесть человек взяли, а ни одного нет в составе.

— Иванович — для вас главное пока разочарование?

— А я думаю, что серб свое отработает. Просто пока он не вмонтирован в игру….

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 46′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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