Геннадий Орлов: Как можно было назначать Турбина на матч «Зенита»?

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КАК МОЖНО БЫЛО НАЗНАЧИТЬ НА ИГРУ ТУРБИНА?

— После игры Дзюба сказал: «Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Согласны с форвардом?

— Ну конечно! Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! «Зенит» играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол «Амкара» вызывает пока некоторые вопросы.

— А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: «Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или не назначением одиннадцатиметровых».

— Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как?

— Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: «Возникла ситуация — действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только Господь Бог».

— Еще чего? Я уже однажды слышал про Бога от Марадоны, когда он забил рукой. А сам Будогосский телевизор смотрел?

— Конечно.

— Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит!

— И все-таки зачем Нету трогал тот мяч?

— Там нет его вины. Он по инерции влетел в ворота, мяч ударился ему в колено. При этом Нету уже думал, что гол состоялся! Идем дальше. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! Ну, всем же понятно, что идет чемпионская гонка. Так нужно задействовать пять судей на матчи с участием «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Неужели не хватает людей?

— Удивило, что на матч назначили Турбина после той памятной истории с Халком?

— Ну, это вообще загадка! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против «Зенита».

— Даже так?

— Ну, а как? Зачем он его поставил на «Зенит» после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?

— Так столько времени уже прошло, да и Халка в «Зените» больше нет.

— А на выходе получается вот такое вот судейство.

— У Турбина был злой умысел?

— Нет, в это я не верю, он не хотел отомстить. Но зачем создавать сложности на пустом месте? Потом — у вас лайнсмены ошибаются, значит, нужно привлекать судей за ворота. Почему этого не делают? Экономят на суточных что ли?

— Луческу вновь посетовал на московских судей, из-за которых команда теряет очки.

— А почему он так не может сказать? У него есть все основания для этого. Грубая ошибка же налицо! Первый гол не засчитан — о чем еще можно говорить? Арбитр испортил все настроение.

ЛУЧЕСКУ НЕ УВОЛЯТ ДО КОНЦА СЕЗОНА

— Как вам «Зенит» по игре?

— В целом есть большие претензии к игре питерцев.

— Какие именно?

— Не поставлена игра. Осенью «Зенит выглядел гораздо лучше.

— В чем причина?

— Я это связываю с недостаточной готовностью футболистов к возобновлению сезона. Они еще не дошли до осеннего уровня.

— Вопрос к Луческу?

— Конечно! Команду не хватает на два тайма. Комбинации не те… А сколько брака было у Шатова сегодня? Много. Да и не только у Олега. Для чего потратили столько денег на сборы?

— Бытует версия, что Луческу хочет вывести «Зенит» на пик формы к апрелю.

— Ну, а пока-то команда не готова! Очки теряются. Буду надеяться, что к ближайшему матчу ситуация изменится. Да и сами футболисты должны задать себе вопрос.

— Какой?

— Почему игроки «Амкара» играют с большим желанием?! Почему «Зениту» не хватает страсти? Команда же бьется за чемпионство. Нужно стиснув зубы, несмотря на погоду, ошибки арбитров, рвать и метать. Тогда ты в спорте чего-то добьешься.

— Значит, можно в какой-то степени согласиться с Гаджи Гаджиевым, который сказал: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство.

— Да. К его словам можно тоже прислушаться. Хозяева забили на 33-й минуте. Сколько времени еще оставалось, чтобы отыграться? Вагон!

— Но вы же считаете, что на Дзюбе не поставили пенальти во втором тайме?

— Не только на нем. Там еще, как мне кажется, и на Кокорине фолили….

— Так «Зенит» наиграл как минимум на ничью?

— «Зенит» вообще должен был побеждать и с крупным счетом. Засчитай судья первый гол, все сложилось бы по-другому.

— Вновь пошли разговоры о том, что Луческу не доработает до конца сезона…

— Доработает. Резких движений не будет. Нет смысла сейчас его менять. Пока «Зенит» еще не готов. Но впереди еще много матчей. Они же собрались на ответный поединок с «Андерлехтом». Значит — могут. А во встрече с ЦСКА не хватило эмоций, настроя. Вопрос к тренеру.

— Да и селекция вызывает вопросы.

— Да. Шесть человек взяли, а ни одного нет в составе.

— Иванович — для вас главное пока разочарование?

— А я думаю, что серб свое отработает. Просто пока он не вмонтирован в игру….