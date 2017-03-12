Болельщики ФК «Анжи» поздравили с днем рождения бывшего владельца клуба Керимова
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики футбольного клуба «Анжи» на матче чемпионата России со «Спартаком» вывесили баннер с поздравлением бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова с днем рождения. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
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На полотне, которое появилось в гостевом секторе «Открытие-Арены», зелеными буквами написано поздравление: «Сулейман Абусаидович, с днем рождения».
Матч между «Спартаком» и «Анжи» проходит в Москве. После первого тайма счет 0:0.
Керимов, которому 12 марта исполнился 51 год, являлся владельцем «Анжи» до декабря 2016 года. Затем он продал клуб Осману Кадиеву. При Керимове махачкалинцы становились бронзовыми призерами чемпионата России (2013 год), дважды выходили в финал Кубка страны, а также два раза участвовали в розыгрыше Лиги Европы.
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