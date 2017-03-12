Фанаты «Анжи» на игре с ФК «Спартак» вывесили баннер в поддержку Хабиба Нурмагомедова

Встреча между «Спартаком» и «Анжи» началась в воскресенье в Москве в 16:30 мск. Болельщики махачкалинского клуба на одной из трибун арены вывесили баннер #KHABIBTIME.

Нурмагомедов 4 марта в Лас-Вегасе должен был провести бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе с американцем Тони Фергюсоном, но за несколько часов до контрольного взвешивания UFC объявил, что поединок отменен из-за медицинских проблем у россиянина, связанных с регуляцией веса.