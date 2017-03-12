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12 марта 2017, 17:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фанаты «Анжи» на игре с ФК «Спартак» вывесили баннер в поддержку Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Болельщики махачкалинского «Анжи» на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» поддержали своего земляка бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Встреча между «Спартаком» и «Анжи» началась в воскресенье в Москве в 16:30 мск. Болельщики махачкалинского клуба на одной из трибун арены вывесили баннер #KHABIBTIME.

Нурмагомедов 4 марта в Лас-Вегасе должен был провести бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе с американцем Тони Фергюсоном, но за несколько часов до контрольного взвешивания UFC объявил, что поединок отменен из-за медицинских проблем у россиянина, связанных с регуляцией веса.

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Болельщики ФК «Анжи» поздравили с днем рождения бывшего владельца клуба Керимова

Болельщики ФК «Анжи» поздравили с днем рождения бывшего владельца клуба Керимова

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики футбольного клуба «Анжи» на матче чемпионата России со «Спартаком» вывесили баннер с поздравлением бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова с днем рождения. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
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