Фанаты «Анжи» на игре с ФК «Спартак» вывесили баннер в поддержку Хабиба Нурмагомедова
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Болельщики махачкалинского «Анжи» на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» поддержали своего земляка бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Встреча между «Спартаком» и «Анжи» началась в воскресенье в Москве в 16:30 мск. Болельщики махачкалинского клуба на одной из трибун арены вывесили баннер #KHABIBTIME.
Нурмагомедов 4 марта в
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