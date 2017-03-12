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12 марта 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Федун признался, что не смотрит матчи ФК «Зенит»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак», вице-президент «Лукойла» Леонид Федун признался, что не смотрит матчи санкт-петербургского «Зенита», конкурента в борьбе за победу в чемпионате России. Об этом функционер сообщил журналистам.

В воскресенье Зенит уступил в гостях пермскому Амкару со счетом 0:1. Увеличить
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В воскресенье «Зенит» уступил в гостях пермскому «Амкару» со счетом 0:1.

«Я не смотрю на «Зенит», — ответил Федун на вопрос о том, улучшилось ли его настроение после поражения петербуржцев.

После 19 матчей «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

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