Дзюба не видел, чтобы так «убивали» команду, как в матче с «Амкаром»

В воскресенье «Зенит» уступил «Амкару» со счетом 0:1. По мнению представителей петербургского клуба, судья ошибочно не засчитал гол и не назначил пенальти в ворота хозяев.

«Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно “Зенит”, — отметил Дзюба. — Герой матча — судья. На седьмой минуте был чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра, но вместо этого мы получаем гол в свои ворота».