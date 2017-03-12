Дзюба не видел, чтобы так «убивали» команду, как в матче с «Амкаром»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба никогда не видел, чтобы так «убивали» команду, как в гостевом матче 19-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром». Дзюбу цитирует
пресс-служба петербургского клуба.
В воскресенье «Зенит» уступил «Амкару» со счетом 0:1. По мнению представителей петербургского клуба, судья ошибочно не засчитал гол и не назначил пенальти в ворота хозяев.
«Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно “Зенит”, — отметил Дзюба. — Герой матча — судья. На седьмой минуте был чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра, но вместо этого мы получаем гол в свои ворота».
«Молчу уже о том, что судья
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter