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12 марта 2017, 16:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дзюба не видел, чтобы так «убивали» команду, как в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба никогда не видел, чтобы так «убивали» команду, как в гостевом матче 19-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром». Дзюбу цитирует пресс-служба петербургского клуба.

В воскресенье «Зенит» уступил «Амкару» со счетом 0:1. По мнению представителей петербургского клуба, судья ошибочно не засчитал гол и не назначил пенальти в ворота хозяев.

«Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно “Зенит”, — отметил Дзюба. — Герой матча — судья. На седьмой минуте был чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра, но вместо этого мы получаем гол в свои ворота».

«Молчу уже о том, что судья три-четыре раза просто не указал на угловые — путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться, — добавил форвард. — К тому же пенальти был стопроцентный — меня били и руками толкали. Это беспредел».

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