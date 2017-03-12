Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Игру обслуживала московская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. После матча главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал работу судей, отметив, что его команда практически всегда теряла очки, когда судили арбитры из Москвы. Ранее Луческу критиковал работу московских судей на матчах с участием «Зенита».

«Самое важное то, что арбитр не допустил результативных ошибок. Были недочеты, но это вполне естественно в работе. У меня нет оснований говорить, что работа арбитра повлияла на результат матча. В любом случае, нужно подождать оценки инспектора, который видел все вживую. По телевизионной трансляции судить нельзя», — сказал Будогосский по телефону.

«Я самый свободный человек в самом свободном государстве в мире, и господин Луческу сегодня является самым свободным человеком в самом свободном государстве, которое позволяет ему высказывать то, что он считает нужным. Это его право. Он никого не оскорбляет и никого не унижает, а высказывает свое мнение. Это его право, и он, работая в нашей великой стране, этим правом пользуется, являясь гражданином другого государства», — отметил глава департамента.