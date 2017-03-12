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12 марта 2017, 15:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Полиция усилила меры безопасности в Москве перед матчем «Спартак» — «Анжи»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардия усилили меры безопасности в Москве перед матчем 19-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) московского «Спартака» и махачкалинского «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Меры безопасности усилены на всех станциях метро, на железнодорожных вокзалах и на территории, прилегающей к стадиону “Открытие-Арена” на Волоколамском шоссе. Для поддержания правопорядка задействованы дополнительные наряды полиции и ОМОНа. Пока никаких серьезных инцидентов между болельщиками не зафиксировано», — сказал собеседник агентства.

Как передают с места событий корреспонденты ТАСС, вся территория от станции метро «Спартак» оцеплена усиленными нарядами полиции и ОМОНа. Проход на территорию спорткомплекса осуществляется через рамки металлодетекторов. Около стадиона находятся порядка 10−12 автобусов с ОМОНом, дежурят бригады скорой помощи. Проход на трибуны запрещен лицам в состоянии алкогольного опьянения, также запрещено проносить на стадион прохладительные напитки в стеклянной таре и режущие предметы.

Матч состоится сегодня в 16:30 на стадионе «Открытие- Арена». Трибуны спортивного комплекса вмещают свыше 45 тыс. человек.

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