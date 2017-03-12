Бубнов: Уже сейчас можно говорить, что сезон для «Зенита» провален

«Уже сейчас можно говорить, что сезон для «Зенита» провален. С такой игрой сложно бороться не только за чемпионство, но и за вторую путёвку в Лигу чемпионов. Тем более что ЦСКА уже догнал в таблице питерцев, но имеет преимущество в том смысле, что больше матчей проведёт на своём поле.



По игре «Зенит» в атаке выглядел бледно и беззубо. И с ЦСКА, и с «Амкаром» команда имеет тотальное преимущество во владении мячом, а моментов создаётся очень мало. С такой игрой добиваться результатов сложно. Я ещё зимой обращал внимание на то, что вместо отработки остроатакующих действий на сборах «Зенит» занимался непонятной ротацией состава и контролем мяча. Тем более соперники по спаррингам позволяли это делать. «Зенит» пытается поймать эту игру уже сейчас, но сделать это на весенних российских полях сложно.

Ещё одна деталь, что бросилась в глаза, — это недостаточная страсть гостей и желание побеждать на поле. В этом компоненте игроки «Амкара» имели большое преимущество, им стоит отдать должное. Я, если честно, не ожидал, что пермяки снова сыграют на ноль. Особенно с учётом потерь и перестановок в средней линии", — цитирует Бубнова Sportbox.