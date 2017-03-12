Мирча Луческу: Мы опять теряем очки, когда судит арбитр из Москвы

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— Сложно комментировать такой матч, — начал Луческу. — Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже — за первые 30 минут почти не было атак, и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 11:30 1:0 Амкар Зенит

Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.

— Что сказали Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

— Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом — отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

«Амкар» обороняется почти всей командой по своей штрафной и естественно, что они фолят.

Цитата Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул.

Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

— Настолько ли жестко играл «Амкар», что их посадили на желтые карточки?

— Мы предупреждали своих игроков, что это свойственно «Амкару». Они играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы — они знаю, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому.

Артем ДЗЮБА, форвард «Зенита» — после матча:

— Говорить по игре нечего. Судья сегодня — главный герой матча.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Перми.