Был ли пенальти на Дзюбе?
На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент — Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти.
По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока «Амкара» (если он на самом деле был).
Возможно (подчеркну — возможно), Огуде коснулся ноги соперника. Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ).
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