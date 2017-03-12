Был ли пенальти на Дзюбе?

По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока «Амкара» (если он на самом деле был).

Возможно (подчеркну — возможно), Огуде коснулся ноги соперника. Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ).