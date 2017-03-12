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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29047876/
12 марта 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Был ли пенальти на Дзюбе?

На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент — Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти.

По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока «Амкара» (если он на самом деле был).

Возможно (подчеркну — возможно), Огуде коснулся ноги соперника. Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ).

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