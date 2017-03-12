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12 марта 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Будогосский: Телевизионные ракурсы не позволяют определить гол «Зенита» в ворота «Амкара»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурсы телевизионной картинки не позволяют с точностью определить, забил ли футбольный клуб «Зенит» гол в ворота «Амкара» на седьмой минуте встречи чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.

На седьмой минуте игры после подачи со стандарта футболистом Зенита мяч полетел в ворота пермяков но попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле. Увеличить
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В воскресенье пермский «Амкар» на своем поле обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0. На седьмой минуте игры после подачи со стандартного положения футболистом «Зенита» мяч полетел в ворота пермяков. Вратарь хозяев Дмитрий Хомич ошибся на выходе из ворот, но влетающий в ворота мяч попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле.

«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы — блеф, не доказательства», — сказал Будогосский.

После 19 туров чемпионата России пермяки с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а петербуржцы идут на второй позиции, имея в активе 36 баллов. В следующем матче 18 марта «Амкар» встретится в гостях с «Томью». Днем позже «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».

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