Будогосский: телевизионные ракурсы не позволяют определить гол "Зенита" в ворота "Амкара"

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В воскресенье пермский «Амкар» на своем поле обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0. На седьмой минуте игры после подачи со стандартного положения футболистом «Зенита» мяч полетел в ворота пермяков. Вратарь хозяев Дмитрий Хомич ошибся на выходе из ворот, но влетающий в ворота мяч попал в защитника петербуржцев Луиша Нету и отскочил в поле.

«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы — блеф, не доказательства», — сказал Будогосский.

После 19 туров чемпионата России пермяки с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а петербуржцы идут на второй позиции, имея в активе 36 баллов. В следующем матче 18 марта «Амкар» встретится в гостях с «Томью». Днем позже «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».