Будогосский: Телевизионные ракурсы не позволяют определить гол «Зенита» в ворота «Амкара»
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурсы телевизионной картинки не позволяют с точностью определить, забил ли футбольный клуб «Зенит» гол в ворота «Амкара» на седьмой минуте встречи чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресенье пермский «Амкар» на своем поле обыграл
«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы — блеф, не доказательства», — сказал Будогосский.
После 19 туров чемпионата России пермяки с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а петербуржцы идут на второй позиции, имея в активе 36 баллов. В следующем матче 18 марта «Амкар» встретится в гостях с «Томью». Днем позже «Зенит» примет на своем поле тульский «Арсенал».
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