Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29047781/
12 марта 2017, 14:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Почему не засчитан гол Дзюбы?

На 22-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» (1:0) судья Евгений Турбин не засчитал взятие ворот хозяев поля.

Правильно ли он поступил?

Разберем этот момент детально. Сначала второй ассистент Ринат Деушев определил положение «вне игры» у нападающего питерцев Артема Дзюбы (не фол против соперника, а именно офсайд!), а Турбин назначил свободный удар на значительном удалении от ворот пермяков. Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич установил мяч в другом месте (ближе к своей штрафной) и ввел его в игру.

Мяч перехватил Дзюба и отправил его в ворота. За мгновение до этого Турбин дал свисток, остановив матч, и жестом показал, что мяч введен в игру не с того места, и свободный удар следует повторить.

Формально рефери прав: по правилам свободный удар действительно следовало выполнить с другого места — ближе к центральному кругу. Однако в данном случае на действия Хомича можно было бы не обращать внимание — «Амкар» никакого преимущества не получал.

Что касается самого гола Дзюбы, то отправлял он мяч в сетку уже после свистка. И взятие ворот в такой ситуации в любом случае фиксировать было нельзя. (Александр БОБРОВ).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018