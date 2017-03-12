Почему не засчитан гол Дзюбы?

Правильно ли он поступил?

Разберем этот момент детально. Сначала второй ассистент Ринат Деушев определил положение «вне игры» у нападающего питерцев Артема Дзюбы (не фол против соперника, а именно офсайд!), а Турбин назначил свободный удар на значительном удалении от ворот пермяков. Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич установил мяч в другом месте (ближе к своей штрафной) и ввел его в игру.

Мяч перехватил Дзюба и отправил его в ворота. За мгновение до этого Турбин дал свисток, остановив матч, и жестом показал, что мяч введен в игру не с того места, и свободный удар следует повторить.

Формально рефери прав: по правилам свободный удар действительно следовало выполнить с другого места — ближе к центральному кругу. Однако в данном случае на действия Хомича можно было бы не обращать внимание — «Амкар» никакого преимущества не получал.

Что касается самого гола Дзюбы, то отправлял он мяч в сетку уже после свистка. И взятие ворот в такой ситуации в любом случае фиксировать было нельзя. (Александр БОБРОВ).