Почему не засчитан гол Дзюбы?
На 22-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» (1:0) судья Евгений Турбин не засчитал взятие ворот хозяев поля.
Правильно ли он поступил?
Разберем этот момент детально. Сначала второй ассистент Ринат Деушев определил положение «вне игры» у нападающего питерцев Артема Дзюбы (не фол против соперника, а именно офсайд!), а Турбин назначил свободный удар на значительном удалении от ворот пермяков. Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич установил мяч в другом месте (ближе к своей штрафной) и ввел его в игру.
Мяч перехватил Дзюба и отправил его в ворота. За мгновение до этого Турбин дал свисток, остановив матч, и жестом показал, что мяч введен в игру не с того места, и свободный удар следует повторить.
Формально рефери прав: по правилам свободный удар действительно следовало выполнить с другого места — ближе к центральному кругу. Однако в данном случае на действия Хомича можно было бы не обращать внимание — «Амкар» никакого преимущества не получал.
Что касается самого гола Дзюбы, то отправлял он мяч в сетку уже после свистка. И взятие ворот в такой ситуации в любом случае фиксировать было нельзя. (Александр БОБРОВ).
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