Чума Анене переходит в «Кайрат»
По информации «СЭ», полузащитник пермского «Амкара» Чума Анене переходит в алмаатинский «Кайрат».
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«Кайрат» и «Амкар» договорились о трансфере — воскресный матч с «Зенитом» стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним — заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля.
23-летний хавбек в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол. Сумма трансфера составит около миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ).
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