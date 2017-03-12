Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29047704/
12 марта 2017, 16:23 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Чума Анене переходит в «Кайрат»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

По информации «СЭ», полузащитник пермского «Амкара» Чума Анене переходит в алмаатинский «Кайрат».

По информации СЭ полузащитник пермского <span class=error>Амкара</span> Чума <span class=error>Анене</span> переходит в алмаатинский <span class=error>Кайрат</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Кайрат» и «Амкар» договорились о трансфере — воскресный матч с «Зенитом» стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним — заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля.

23-летний хавбек в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол. Сумма трансфера составит около миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ).

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Дзюба не видел, чтобы так «убивали» команду, как в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба никогда не видел, чтобы так «убивали» команду, как в гостевом матче 19-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром». Дзюбу цитирует пресс-служба петербургского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018