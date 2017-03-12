Чума Анене переходит в «Кайрат»

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«Кайрат» и «Амкар» договорились о трансфере — воскресный матч с «Зенитом» стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним — заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля.

23-летний хавбек в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол. Сумма трансфера составит около миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ).