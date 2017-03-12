Луческу был прав? Как судья и «Амкар» остановили «Зенит»

Мирча Луческу перед матчем пожаловался, что поле в Перми повлияло на кадровые решения. «Как я могу выпустить Ивановича на такое поле? Он девять лет провёл на английских полях. Данни недавно восстановился от травмы, ему тоже не стоит играть на искусственном газоне». Что ж, сколько бы ни говорили о календаре РФПЛ, всегда есть повод поговорить ещё. Разумеется, в Питере «Амкар» должен играть в августе, а в Перми — в марте. Снегопад, минус и живописные белые залежи на флангах. Единственным выгодоприобретателем погоды можно назвать Олега Шатова: поскольку Луческу не рискнул ставить Данни, он появился в старте впервые с проигранного матча в Брюсселе. И Шатов результативно сказал спасибо уже на первых минутах. Но против оказались Луиш Нету и арбитр Евгений Турбин.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 11:30 1:0 Амкар Зенит

Привет противникам видеоповторов…

… передал Нету на седьмой минуте. Шатов со штрафного выполнил кручёную подачу, мяч никого не задел и залетел в ворота. Оттуда его в попытке забить вынес португальский защитник «Зенита». Забавно, да. Но совсем не забавно то, что скорее всего, Нету опоздал и гол всё-таки состоялся. С большинства повторов казалось, что мяч целиком оказался за линией ворот. Помогла бы система определения гола, но она до РФПЛ пока не добралась. Возможно, летом… Идея технологических усовершенствований по-прежнему не слишком популярна среди нашего футбольного истеблишмента, включая главу департамента судейства и инспектирования. И это я про безобидную систему определения гола, хотя она — лишь часть более широкого подхода к автоматизации в трактовке спорных эпизодов.



Удивительно, что у видеоповторов до сих пор остаются принципиальные противники. Которых смущают не трудности в реализации идеи, а сама идея. Есть и аргумент: человеческий фактор, все эти спорные эпизоды, случайности и ошибки добавляют драматизма и эмоций, и делают футбол популярнее. Не знаю. Если не хватает драматизма и случайностей, можно просто подкидывать монетку в конце матча и присуждать победу тем, кто угадал в «орла или решку». А если такие вещи, как шипы де Йонга в груди Иньесты, симуляция Суареса перед пятым голом в ворота «ПСЖ» или гол Шатова «Амкару» — будут получать адекватную правилам оценку, футболу это точно не повредит.



Вскоре «человеческий фактор» восторжествовал ещё раз. Дмитрий Хомич на 22 минуте вроде бы выбил мяч от ворот точно на Артёма Дзюба, тот сходу забил — но счёт вновь не изменился. Арбитр постфактум сообщил, что вводить мяч в игру нужно было по свистку. Момент заиграли, хотя что именно случилось по ходу эпизода понятно не было. А в перерыве Брайан Идову сказал, что Хомич не вводил мяч в игру, а покатил его защитнику на место нарушения. Очень результативные 0:0 сохранились к середине тайма.

«Амкар» как Леон. Киллер

«Амкар» провёл в засаде полчаса. Был неплохой выход в атаку на четвёртой минуте, после чего команда Гаджи Гаджиева затаилась до 33 минуты и прыгнула. Гол был забит в классическом пермском стиле. После подачи и в суматохе. Собственно, это не новость: «Амкар» ходит в атаки редко, в позиционные почти никогда, но когда выигран верх, защитники теряют позиции и нужно сделать одну скидку — в таких эпизодах цинизму пермяков позавидуют и футболисты «Атлетико». До конца тайма «Амкар» мог забить ещё. Павел Комолов выскочил один на один, но спас Лодыгин. «Зенит» немного растерялся и в концовке тайма моментов не создавал. 35% на 65% владения мячом, 1−8 по угловым и 4−10 по ударам — красноречивые свидетели эффективности прагматичной игры «Амкара». В первом тайме она дала результат. Хозяева не стеснялись играть настолько низко, что четвёрка защитников целиком помещалась в пределах штрафной, а выдвинутый вперёд Анене оставался далеко от центрального круга.

На что способен злой «Зенит»

После ударных первых 20 минут, которые по самым разным причинам ни к чему не привели, «Зенит» притормозил. Пропущенный гол тоже не заставил играть интенсивнее. А вот после перерыва гости разозлились.



«Зенит» осадил штрафную и забросал её подачами. Правда, они стали часто проигрывать подборы и ошибаться в коротких пасах. «Амкар» имел достаточно шансов, чтобы разбежаться с начала второго тайма, но, видимо, хозяева устали. По крайней мере, их контратаки потеряли нацеленность на ворота, и были больше похожи на игру на отбой.