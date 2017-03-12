Судьи ошиблись, но гол «Зенита» не засчитан верно

Можно долго обсуждать, пересек ли мяч линию ворот пермской команды, или же игрок «Зенита» Нету вынес его (зачем-то!) с ленточки. Но в упомянутом эпизоде главное не в этом.

А в том, что зенитовец оказался в положении «вне игры». После розыгрыша штрафного, когда мяч уже летел над площадью ворот, его чуть подправил головой Хави Гарсия. И в этот момент Нету располагался за линией офсайда.

А судьи ошиблись, не заметив этого — второй ассистент Ринат Деушев офсайд у зенитовского футболиста не зафиксировал.

Засчитай Турбин взятие ворот «Амкара» — был бы скандал. (Александр БОБРОВ).