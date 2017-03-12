«Зенит» уступил «Амкару»
«Амкар» в домашнем матче 19-го тура
премьер-лига обыграл «Зенит».
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Видимо, что-то случилось...
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Победный гол на 33-й минуте забил полузащитник Роланд Гиголаев. Хозяева поднялись на пятое место в турнирной таблице.
У «Зенита» и ЦСКА теперь по 36 очков, но армейцы опережают питерцев по личным встречам (1:1 в
Отметим, что в начале встречи в Перми шел сильный снегопад.
Чемпионат России.
19-й тур.
«Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0).
Гол: Гиголаев, 33.
«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Огуде, Комолов, Гол, Гасилин (Йовичич, 60. Салугин, 90+5), Анене.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу (Юсупов, 69), Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).
Предупреждения: Комолов, 23. Занев, 27. Гасилин, 35. Хомич, 60. Гол, 73. Кришито, 77.
Судьи: ТУРБИН, Деушев, Кобзев (все Москва).
12 марта. Пермь. Стадион «Звезда».
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