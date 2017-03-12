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12 марта 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» уступил «Амкару»

«Амкар» в домашнем матче 19-го тура премьер-лига обыграл «Зенит».

<span class=error>Амкар</span> в матче 19-го тура <nobr>премьер-лига</nobr> обыграл Зенит. Увеличить
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Победный гол на 33-й минуте забил полузащитник Роланд Гиголаев. Хозяева поднялись на пятое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые не забивают в третьем матче чемпионата России подряд.

У «Зенита» и ЦСКА теперь по 36 очков, но армейцы опережают питерцев по личным встречам (1:1 в Санкт-Петербурге, 0:0 в Москве). Обе команды на 5 очков отстают от лидирующего «Спартака», который сегодня примет «Анжи».

Отметим, что в начале встречи в Перми шел сильный снегопад.

Чемпионат России.

Премьер-лига.

19-й тур.

«Амкар» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0).

Гол: Гиголаев, 33.

«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Огуде, Комолов, Гол, Гасилин (Йовичич, 60. Салугин, 90+5), Анене.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу (Юсупов, 69), Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).

Предупреждения: Комолов, 23. Занев, 27. Гасилин, 35. Хомич, 60. Гол, 73. Кришито, 77.

Судьи: ТУРБИН, Деушев, Кобзев (все Москва).

12 марта. Пермь. Стадион «Звезда».

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Судьи ошиблись, но гол «Зенита» не засчитан верно

На 7-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным допустила ошибку, однако, как бы странно это не звучало, гол гостей не засчитан верно.
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