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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29047612/
12 марта 2017, 13:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гол «Амкара» засчитан правильно

На 33-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, засчитав гол хозяев поля.

На 33-й минуте матча 19-го тура чемпионата России <span class=error>Амкар</span> — Зенит правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Евгением <span class=error>Турбиным</span> засчитав гол хозяев поля. Увеличить
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Зенитовцы пытались доказать, что автор гола Гиголаев находился в положении «вне игры», однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.

Гиголаев либо располагался на одной линии с Кришито, либо заступил за линию офсайда сантиметров на 5−10, что судье-помощнику в динамике заметить невозможно. В таких ситуациях ассистентам рекомендовано поступать в пользу атаки — то есть не фиксировать офсайд и продолжать игру. Что Кобзев и сделал. (Александр БОБРОВ).

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Новости Премьер-лиги

Судьи ошиблись, но гол «Зенита» не засчитан верно

На 7-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным допустила ошибку, однако, как бы странно это не звучало, гол гостей не засчитан верно.
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