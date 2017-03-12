Гол «Амкара» засчитан правильно
На 33-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» правильное решение приняла бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, засчитав гол хозяев поля.
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Зенитовцы пытались доказать, что автор гола Гиголаев находился в положении «вне игры», однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.
Гиголаев либо располагался на одной линии с Кришито, либо заступил за линию офсайда сантиметров на 5−10, что
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