Гол «Амкара» засчитан правильно

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Зенитовцы пытались доказать, что автор гола Гиголаев находился в положении «вне игры», однако видеоповтор позволяет поддержать первого ассистента Антона Кобзева.