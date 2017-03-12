Кокорин: «Зенит» забил чистый гол в первом тайме матча с «Амкаром»

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На восьмой минуте матча защитник «Зенита» Луиш Нету, находившийся на линии ворот пермяков, вынес мяч после розыгрыша штрафного удара. Арбитр встречи взятие ворот не зафиксировал.