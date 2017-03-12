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12 марта 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Кокорин: «Зенит» забил чистый гол в первом тайме матча с «Амкаром»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» забил чистый гол пермскому «Амкару» в первом тайме гостевого матча 19-го тура чемпионата России по футболу. Такое мнение высказал форвард петербужцев Александр Кокорин в интервью телеканалу «Наш футбол».

На восьмой минуте матча защитник Зенита Луиш Нету находившийся на линии ворот пермяков вынес мяч в поле после розыгрыша штрафного. Увеличить
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На восьмой минуте матча защитник «Зенита» Луиш Нету, находившийся на линии ворот пермяков, вынес мяч после розыгрыша штрафного удара. Арбитр встречи взятие ворот не зафиксировал.

«Сейчас посмотрели — был забит чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы чуть внимательнее работали судьи. Все-таки камер здесь много», — сказал Кокорин.

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Судьи ошиблись, но гол «Зенита» не засчитан верно

На 7-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Амкар» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным допустила ошибку, однако, как бы странно это не звучало, гол гостей не засчитан верно.
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