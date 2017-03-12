Кокорин: «Зенит» забил чистый гол в первом тайме матча с «Амкаром»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» забил чистый гол пермскому «Амкару» в первом тайме гостевого матча 19-го тура чемпионата России по футболу. Такое мнение высказал форвард петербужцев Александр Кокорин в интервью телеканалу «Наш футбол».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На восьмой минуте матча защитник «Зенита» Луиш Нету, находившийся на линии ворот пермяков, вынес мяч после розыгрыша штрафного удара. Арбитр встречи взятие ворот не зафиксировал.
«Сейчас посмотрели — был забит чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы чуть внимательнее работали судьи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter