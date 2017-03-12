Прядкин: Опасения по полям в Томске, Самаре и Екатеринбурге остаются
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига отметила прогресс в состоянии газона на домашних стадионах «Томи», самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала», однако опасения остаются. Об этом ТАСС заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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Все три клуба
«Не все хорошо, просто динамика есть хорошая, — рассказал Прядкин логику решения. — Вы должны понимать, что комиссия по состоянию полей выезжала в эти города не первый раз. Обычно она выезжает для контроля один, максимум два раза, а тут к некоторым клубам пришлось наведываться трижды. Те меры, которые мы приняли по надзору и контролю, конечно, повлияли — и подогрев был включен на полную катушку, использовали агротехнический комплекс в полном объеме».
«Например, “Томь” многое предприняла, и комиссия решила им разрешить с учетом того, что до игры еще несколько дней. Но мы обязательно пошлем туда комиссию накануне игры, чтобы проконтролировать», — добавил он.
На вопрос, остаются ли опасения по газонам на этих стадионах, Прядкин ответил: «Опасения были изначально перед возобновлением сезона. Поэтому, например, мы с РФС настояли на том, чтобы кубковая игра не игралась в Екатеринбурге. Но сейчас отчеты, которые нам предоставил агроном, входящий в комиссию, показывают, что с полем все будет нормально».
Можно отметить поле в Туле
Глава лиги также отметил поле на стадионе тульского «Арсенала», на котором в пятницу прошла встреча чемпионата с «Уралом». «Вы знаете, что у нас была озабоченность по поводу газона в Туле. Но после ряда поездок комиссии клуб привел поле в порядок, вчера оно было неплохим, его даже можно отметить», — заявил он.
В рамках 20-го тура 18 марта «Томь» примет «Амкар», «Урал» — «Рубин», а днем позже «Крылья Советов» — «Ростов».
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