Прядкин: Опасения по полям в Томске, Самаре и Екатеринбурге остаются

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Все три клуба из-за плохого состояния газона вынуждены были перенести свои первые домашние матчи после возобновления сезона. «Томь» провела домашнюю встречу с «Ростовом» в Ростове-на-Дону, «Крылья» приняли «Локомотив» в Уфе, а «Урал» провел домашний матч ¼ финала Кубка страны с «Краснодаром» в Краснодаре. В субботу лига объявила, что команды проведут домашние матчи предстоящего тура дома — на стадионах «Труд» в Томске, «СКБ-Банк арена» в Екатеринбурге и «Металлург» в Самаре.

«Не все хорошо, просто динамика есть хорошая, — рассказал Прядкин логику решения. — Вы должны понимать, что комиссия по состоянию полей выезжала в эти города не первый раз. Обычно она выезжает для контроля один, максимум два раза, а тут к некоторым клубам пришлось наведываться трижды. Те меры, которые мы приняли по надзору и контролю, конечно, повлияли — и подогрев был включен на полную катушку, использовали агротехнический комплекс в полном объеме».

«Например, “Томь” многое предприняла, и комиссия решила им разрешить с учетом того, что до игры еще несколько дней. Но мы обязательно пошлем туда комиссию накануне игры, чтобы проконтролировать», — добавил он.

На вопрос, остаются ли опасения по газонам на этих стадионах, Прядкин ответил: «Опасения были изначально перед возобновлением сезона. Поэтому, например, мы с РФС настояли на том, чтобы кубковая игра не игралась в Екатеринбурге. Но сейчас отчеты, которые нам предоставил агроном, входящий в комиссию, показывают, что с полем все будет нормально».

Можно отметить поле в Туле

Глава лиги также отметил поле на стадионе тульского «Арсенала», на котором в пятницу прошла встреча чемпионата с «Уралом». «Вы знаете, что у нас была озабоченность по поводу газона в Туле. Но после ряда поездок комиссии клуб привел поле в порядок, вчера оно было неплохим, его даже можно отметить», — заявил он.

В рамках 20-го тура 18 марта «Томь» примет «Амкар», «Урал» — «Рубин», а днем позже «Крылья Советов» — «Ростов».