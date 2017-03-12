«Спартак» сыграет с «Анжи» с Промесом, но без Луиса Адриано
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Три матча в Перми, Москве и
Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 19-м туре чемпионата России по футболу. Лидер «Спартак» сыграет против махачкалинского «Анжи», который зимой почти полностью поменял состав и под руководством Александра Григоряна пока лишь проигрывает.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
50-летний Григорян — дебютант
В первой части сезона Григорян руководил выступающим в Футбольной национальной лиге хабаровским СКА, который в 1/16 финала Кубка России победил «Спартак» (1:0). Сентябрьский матч в Хабаровске стал одним из худших для «Спартака» Массимо Карреры — итальянский тренер недооценил поездку на Дальний Восток, куда взял смешанный состав, потерпев в итоге поражение и оставив лидеров команды без отдыха. В матче против «Спартака» за хабаровских армейцев играл полузащитник Адлан Кацаев, которого зимой Григорян забрал с собой в «Анжи».
В первом домашнем весеннем матче в состав «Спартака» возвращаются после дисквалификаций защитники Маурисио и Георгий Джикия, а также нападающий Квинси Промес. Промес наверняка выйдет в основном составе, зато получил повреждение и пропустит встречу с «Анжи» бразильский новичок Луис Адриано, который забил один из голов «Спартака» в недавнем матче с «Краснодаром». Травма и у капитана «Спартака» Дениса Глушакова.
У гостей дисквалифицирован иранский полузащитник Саид Эззатоллахи. Матч «Спартак» — «Анжи» пройдет на «Открытие-Арене», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Александр Егоров из Саранска.
Встреча патриархов
Главный конкурент «Спартака» «Зенит» сыграет чуть раньше — в 11:30 мск подопечные Мирчи Луческу проведут игру в Перми против «Амкара». В противостоянии двух самых возрастных тренеров
Однако в первой части сезона ворота «Амкара» защищал Александр Селихов, который перешел в «Спартак», а в матче первого круга в
Матч «Амкар» — «Зенит» пройдет на пермском стадионе «Звезда», главный арбитр — Евгений Турбин из Москвы. Дисквалифицирован защитник хозяев Николай Зайцев.
Четвертые или девятые
В 19:00 мск «Ростов» примет грозненский «Терек». Лишь в четверг ростовчане провели на домашней арене матч Лиги Европы против английского клуба «Манчестер Юнайтед», и много времени на восстановление не было ни у футболистов, ни у поля. Уже в ближайший четверг «Ростов» может завершить выступление в еврокубках, а чтобы и в следующем сезоне в город на Дону приезжали европейские клубы, команде необходимо попадать в четверку лучших команд страны по итогам сезона.
«Терек» — один из конкурентов «Ростова» в борьбе за Лигу Европы, причем команды из
Матч пройдет на стадионе «Олимп-2», главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.
19-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Урал» — 2:0. В субботу «Уфа» победила «Крылья Советов» (1:0), ЦСКА разгромил «Томь» (4:0), а «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0). В понедельник тур завершится матчем между «Локомотивом» и «Краснодаром».
В чемпионате России по футболу лидирует «Спартак» — 41 очко (18 матчей), по 36 очков набрали «Зенит» (18) и ЦСКА (19).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter