«Спартак» сыграет с «Анжи» с Промесом, но без Луиса Адриано

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50-летний Григорян — дебютант премьер-лиги, перед которым стоит непростая задача сохранить махачкалинскому клубу место в элите. «Анжи» успел выбыть из розыгрыша Кубка России, проиграв «Уфе» (0:1), а в матче чемпионата неделю назад на своем поле уступил с таким же счетом «Рубину». Григоряну приходится строить новую команду — зимой «Анжи» покинули с десяток ведущих игроков.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 16:30 -:- Спартак М Анжи

В первой части сезона Григорян руководил выступающим в Футбольной национальной лиге хабаровским СКА, который в 1/16 финала Кубка России победил «Спартак» (1:0). Сентябрьский матч в Хабаровске стал одним из худших для «Спартака» Массимо Карреры — итальянский тренер недооценил поездку на Дальний Восток, куда взял смешанный состав, потерпев в итоге поражение и оставив лидеров команды без отдыха. В матче против «Спартака» за хабаровских армейцев играл полузащитник Адлан Кацаев, которого зимой Григорян забрал с собой в «Анжи».

В первом домашнем весеннем матче в состав «Спартака» возвращаются после дисквалификаций защитники Маурисио и Георгий Джикия, а также нападающий Квинси Промес. Промес наверняка выйдет в основном составе, зато получил повреждение и пропустит встречу с «Анжи» бразильский новичок Луис Адриано, который забил один из голов «Спартака» в недавнем матче с «Краснодаром». Травма и у капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

У гостей дисквалифицирован иранский полузащитник Саид Эззатоллахи. Матч «Спартак» — «Анжи» пройдет на «Открытие-Арене», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Александр Егоров из Саранска.

Встреча патриархов

Главный конкурент «Спартака» «Зенит» сыграет чуть раньше — в 11:30 мск подопечные Мирчи Луческу проведут игру в Перми против «Амкара». В противостоянии двух самых возрастных тренеров премьер-лиги (Луческу и наставнику хозяев Гаджи Гаджиеву по 71 году) «Зенит» не считается явным фаворитом. Пермяки в нынешнем чемпионате на своем поле еще не проигрывали и не пропускали мячей — в восьми сыгранных матчах.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 11:30 -:- Амкар Зенит

Однако в первой части сезона ворота «Амкара» защищал Александр Селихов, который перешел в «Спартак», а в матче первого круга в Санкт-Петербурге «Зенит» легко обыграл пермяков — 3:0. Эта игра стала худшей для «Амкара» в нынешнем сезоне, где команда Гаджиева претендует на место в Лиге Европы, лишь на четыре очка отставая от четвертой строчки в таблице. В предстоящем матче в воротах у пермяков наверняка сыграет 32-летний Дмитрий Хомич.

Матч «Амкар» — «Зенит» пройдет на пермском стадионе «Звезда», главный арбитр — Евгений Турбин из Москвы. Дисквалифицирован защитник хозяев Николай Зайцев.

Четвертые или девятые

В 19:00 мск «Ростов» примет грозненский «Терек». Лишь в четверг ростовчане провели на домашней арене матч Лиги Европы против английского клуба «Манчестер Юнайтед», и много времени на восстановление не было ни у футболистов, ни у поля. Уже в ближайший четверг «Ростов» может завершить выступление в еврокубках, а чтобы и в следующем сезоне в город на Дону приезжали европейские клубы, команде необходимо попадать в четверку лучших команд страны по итогам сезона.

«Терек» — один из конкурентов «Ростова» в борьбе за Лигу Европы, причем команды из Ростова-на-Дону и Грозного имеют аналогичные показатели в чемпионате по набранным очкам (28), победам, ничьим и поражениям. Положение в турнирной таблице столь плотное, что победитель может подняться на четвертое место, проигравший же по итогам тура оказаться на девятой строчке.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 12.03.2017, 19:00 -:- Ростов Терек

Матч пройдет на стадионе «Олимп-2», главный арбитр — Алексей Еськов из Москвы.

19-й тур стартовал в пятницу, когда «Арсенал» победил «Урал» — 2:0. В субботу «Уфа» победила «Крылья Советов» (1:0), ЦСКА разгромил «Томь» (4:0), а «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0). В понедельник тур завершится матчем между «Локомотивом» и «Краснодаром».

В чемпионате России по футболу лидирует «Спартак» — 41 очко (18 матчей), по 36 очков набрали «Зенит» (18) и ЦСКА (19).