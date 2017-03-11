Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29044757/
11 марта 2017, 23:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Борис Копейкин: Акинфеев — рекордсмен, но соперники у Яшина были посерьезнее

Бывший тренер ЦСКА поделился с «СЭ» мнением о матчах субботы.

<nobr>Экс-тренер</nobr> ЦСКА — о матчах субботы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— Поменять бы матчи армейцев с «Зенитом» и «Томью» местами! — отметил Копейкин.

— Почему?

— А потому что Гончаренко только выстраивает игру. Перешел на новую схему. Если бы в первом весеннем туре ЦСКА встретился с той же «Томью» или хотя бы командой из второй восьмерки, то и с питерцами все было бы намного лучше. А так матч не получился, и сразу понеслось много критики.

— ЦСКА избрал против «Зенита» совсем закрытый стиль. За это и критиковали.

— Да, но когда у тебя не идет игра, то, понятное дело, начинаешь бояться не пропустить. Однако я думаю, с каждой следующей встречей ЦСКА в атаке будет прибавлять. И схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект.

— Против «Томи» Тошич выступил в роли левого защитника. Закрывал весь фланг.

— В таком матче это, можно сказать, стало ожидаемым шагом. Было очевидно, что соперник почти не будет атаковать.

— Представить серба на этой позиции в матчах с лидерами сложно?

— Да, все-таки там скорее должен быть защитник. Щенников, Набабкин. Есть еще Миланов.

— Но тогда Тошич вообще может оказаться лишним.

— Не исключено. Хотя знаете, лучшая защита — это ведь нападение. Если серб будет успешно отрабатывать сзади, почему бы Гончаренко не использовать его в такой роли и дальше? Ближайшие матчи дадут ответ на этот вопрос.

— Игорь Акинфеев обогнал по числу сухих матчей в чемпионате страны Льва Яшина. Легенда?

— В России да. Рекорды бьются один за другим. Пусть Игорь и дальше устанавливает достижения, дай ему бог. Но с Яшиным они все-таки из разных эпох. И, на мой взгляд, в чемпионате СССР у Льва Ивановича были соперники посерьезнее.

— Василий Березуцкий объявил, что приостанавливает карьеру в сборной.

— Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.

— А если нет?

— Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В «Спартаке» есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны.

— Теперь окончательно ясно, что Роман Еременко дисквалифицирован надолго. Как думаете, мы еще увидим его в деле?

— Сдаваться ему не стоит. В ЦСКА ведь сразу заявили, что не бросят Романа, будут его ждать.

— Да, но то было до вынесения вердикта. И уже этим летом Еременко станет свободным агентом.

— Все равно. Играть он не сможет, но Гинер людьми не разбрасывается. Допускаю, Еременко будет работать с командой, а там, может, и контракт продлят.

— Без него ЦСКА серьезно ослаб?

— Конечно, с Романом было бы намного лучше. Он бы сейчас здорово помог. Жаль, что такое случилось.

— В матче с «Томью» Гончаренко не выпустил молодых. Разве что Чалов получил 15 минут.

— И правильно, что не выпустил! Нужно наигрывать основу. Матчей осталось совсем мало. Я потому и говорю, что лучше бы игра с Зенитом была попозже. Тренер успел бы наладить игру. Ведь много новых лиц. Условно новых, но тем не менее: вернулись Васин, Витинью и Оланаре, восстановился Дзагоев. А молодежь подождет.

— «Томь» играет дублерами. Это не позорит чемпионат?

— Доиграть нужно в любом случае. Снятие с турнира — это последнее дело. А дальше регион пусть решает: нужен ему вообще клуб или нет. Для «Томи» это привычное состояние, который год с деньгами проблемы, к президенту обращались. Жаль, потому что город футбольный, футболисты туда ехали с охотой. Но с финансами опять беда.

— «Уфа» Сергея Семака пока только побеждает. Уже еврокубки замаячили. Растет сильный тренер?

— Пока это следы Гончаренко. Плюс во многом сенсационная победа в Грозном стала мощным толчком в эмоциональном плане. Пока у Семака все отлично. Посмотрим, что будет дальше.

— «Рубин» не сумел обыграть «Оренбург».

— Игра-то у казанцев временами очень неплохая. Просто первые туры — это в любом случае раскачка. Давайте немного подождем, прежде чем делать глобальные выводы. Это касается всех клубов.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018