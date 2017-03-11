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— Поменять бы матчи армейцев с «Зенитом» и «Томью» местами! — отметил Копейкин.

— Почему?

— А потому что Гончаренко только выстраивает игру. Перешел на новую схему. Если бы в первом весеннем туре ЦСКА встретился с той же «Томью» или хотя бы командой из второй восьмерки, то и с питерцами все было бы намного лучше. А так матч не получился, и сразу понеслось много критики.

— ЦСКА избрал против «Зенита» совсем закрытый стиль. За это и критиковали.

— Да, но когда у тебя не идет игра, то, понятное дело, начинаешь бояться не пропустить. Однако я думаю, с каждой следующей встречей ЦСКА в атаке будет прибавлять. И схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект.

— Против «Томи» Тошич выступил в роли левого защитника. Закрывал весь фланг.

— В таком матче это, можно сказать, стало ожидаемым шагом. Было очевидно, что соперник почти не будет атаковать.

— Представить серба на этой позиции в матчах с лидерами сложно?

— Да, все-таки там скорее должен быть защитник. Щенников, Набабкин. Есть еще Миланов.

— Но тогда Тошич вообще может оказаться лишним.

— Не исключено. Хотя знаете, лучшая защита — это ведь нападение. Если серб будет успешно отрабатывать сзади, почему бы Гончаренко не использовать его в такой роли и дальше? Ближайшие матчи дадут ответ на этот вопрос.

— Игорь Акинфеев обогнал по числу сухих матчей в чемпионате страны Льва Яшина. Легенда?

— В России да. Рекорды бьются один за другим. Пусть Игорь и дальше устанавливает достижения, дай ему бог. Но с Яшиным они все-таки из разных эпох. И, на мой взгляд, в чемпионате СССР у Льва Ивановича были соперники посерьезнее.

— Василий Березуцкий объявил, что приостанавливает карьеру в сборной.

— Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.

— А если нет?

— Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В «Спартаке» есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны.

— Теперь окончательно ясно, что Роман Еременко дисквалифицирован надолго. Как думаете, мы еще увидим его в деле?

— Сдаваться ему не стоит. В ЦСКА ведь сразу заявили, что не бросят Романа, будут его ждать.

— Да, но то было до вынесения вердикта. И уже этим летом Еременко станет свободным агентом.

— Все равно. Играть он не сможет, но Гинер людьми не разбрасывается. Допускаю, Еременко будет работать с командой, а там, может, и контракт продлят.

— Без него ЦСКА серьезно ослаб?

— Конечно, с Романом было бы намного лучше. Он бы сейчас здорово помог. Жаль, что такое случилось.

— В матче с «Томью» Гончаренко не выпустил молодых. Разве что Чалов получил 15 минут.

— И правильно, что не выпустил! Нужно наигрывать основу. Матчей осталось совсем мало. Я потому и говорю, что лучше бы игра с Зенитом была попозже. Тренер успел бы наладить игру. Ведь много новых лиц. Условно новых, но тем не менее: вернулись Васин, Витинью и Оланаре, восстановился Дзагоев. А молодежь подождет.

— «Томь» играет дублерами. Это не позорит чемпионат?

— Доиграть нужно в любом случае. Снятие с турнира — это последнее дело. А дальше регион пусть решает: нужен ему вообще клуб или нет. Для «Томи» это привычное состояние, который год с деньгами проблемы, к президенту обращались. Жаль, потому что город футбольный, футболисты туда ехали с охотой. Но с финансами опять беда.

— «Уфа» Сергея Семака пока только побеждает. Уже еврокубки замаячили. Растет сильный тренер?

— Пока это следы Гончаренко. Плюс во многом сенсационная победа в Грозном стала мощным толчком в эмоциональном плане. Пока у Семака все отлично. Посмотрим, что будет дальше.

— «Рубин» не сумел обыграть «Оренбург».