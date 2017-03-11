РФПЛ обратится к партнерам-букмекерам по поводу матча «Арсенала» и «Урала»

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В пятницу «Урал» проиграл на выезде «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.

«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», — ответил Прядкин на вопрос о разговорах по поводу возможного договорного характера встречи.