РФПЛ обратится к партнерам-букмекерам по поводу матча «Арсенала» и «Урала»
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) обратится к партнерам по раннему оповещению по поводу матча 19-го тура чемпионата страны «Арсенал» — «Урал». Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
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В пятницу «Урал» проиграл на выезде «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.
«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», — ответил Прядкин на вопрос о разговорах по поводу возможного договорного характера встречи.
В ноябре прошлого года РФС создал независимую комиссию для рассмотрения обстоятельств матча «Урала» с «Тереком» (1:4) в 12-м туре чемпионата. По ходу встречи в СМИ появилась информация о «странном» характере игры из-за изменения коэффициентов в букмекерских конторах в перерыве при счете 1:1 — на победу «Терека» они стали очень низкими, в то время как на «Урал» — очень высокими. Грозненский клуб забивал мячи во втором тайме после грубых ошибок игроков соперника, в частности вратаря екатеринбуржцев Дмитрия Арапова. Комиссия не нашла признаков договорного характера встречи.