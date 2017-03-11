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11 марта 2017, 21:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ обратится к партнерам-букмекерам по поводу матча «Арсенала» и «Урала»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) обратится к партнерам по раннему оповещению по поводу матча 19-го тура чемпионата страны «Арсенал» — «Урал». Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

По словам главы <span class=error>РФПЛ</span> Сергея <span class=error>Прядкина</span> результаты будут оглашены в <nobr>понедельник-вторник.</nobr> Увеличить
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В пятницу «Урал» проиграл на выезде «Арсеналу» со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.

«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», — ответил Прядкин на вопрос о разговорах по поводу возможного договорного характера встречи.

В ноябре прошлого года РФС создал независимую комиссию для рассмотрения обстоятельств матча «Урала» с «Тереком» (1:4) в 12-м туре чемпионата. По ходу встречи в СМИ появилась информация о «странном» характере игры из-за изменения коэффициентов в букмекерских конторах в перерыве при счете 1:1 — на победу «Терека» они стали очень низкими, в то время как на «Урал» — очень высокими. Грозненский клуб забивал мячи во втором тайме после грубых ошибок игроков соперника, в частности вратаря екатеринбуржцев Дмитрия Арапова. Комиссия не нашла признаков договорного характера встречи.

10.03.2017 19:00 Зрители 10200 основной раунд: 19-й тур Арсенал
Арсенал Т 2:0 Урал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Александр Тарханов
Голы
19′ Федерико Иван Расич 19
61′ Федерико Иван Расич (Н. Бурмистров) 19
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Стоппила Сунзу 13
Максим Беляев 6
Иван Каменов Иванов 86
76′ Никита Бурмистров 18
Александру Бурчану 62
Михаил Александров 98
90′ Игорь Горбатенко 39
Вадим Стеклов 20
50′ 74′ Федерико Иван Расич 19
Игорь Шевченко 88
3′ 80′ Мусса Думбья 26
Олег Власов 84
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
7 Александр Данцев
4 Грегор Балажиц 61′ 65′
12 Александр Новиков
17 Николай Димитров
10 Чисамба Лунгу
6 Эрик Бикфалви
57 Артем Фидлер (к) 52′
92 Роман Емельянов
18 Владимир Ильин 60′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 6
18 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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