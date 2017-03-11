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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29044352/
11 марта 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Поле на стадионе «Центральный» в Казани бедовое, РФПЛ отреагирует жестко

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) жестко отреагирует на состояние газона на стадионе «Центральный» во время матча 19-го тура чемпионата страны с «Оренбургом». Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

Матч «Рубин» — «Оренбург» (0:0) прошел в субботу. На «Центральном» казанцы также провели матч ¼ финала Кубка страны с «Сибирью» (1:0), который состоялся 1 марта. По словам представителей клубов, перенос нужен был для того, чтобы поберечь газон на «Казань-Арене».

«Меня сейчас больше всего беспокоит стадион “Центральный” в Казани, — признался Прядкин, рассуждая о состоянии полей российских клубов. — Там бедовое поле, и в понедельник у нас будет достаточно жесткая реакция на этот газон. Футбольный город, футбольная республика, и газоны у них всегда были в хорошем состоянии. Мы понимаем, что они кинули все силы на “Казань-Арену”, но ситуация нам все равно немного непонятна, так что мы отреагируем очень жестко».

«Нам сегодня делегат и тренеры сообщили, что в принципе поле пригодно для матча, но с учетом пожелания всех клубов, с точки зрения телевизионной картинки и продукта нам бы хотелось, чтобы поле было более лучшего качества», — добавил собеседник ТАСС.

Глава лиги подтвердил, что матч 21-го тура чемпионата с «Зенитом» казанцы планируют провести на своем основном стадионе «Казань-Арена». «У нас уже заявлен “Зенит” на “Казань-Арене”, но это не дает повода играть на таком поле, как на “Центральном”. Пусть это и достаточно жесткая критика, но мы все-таки думали, что они успеют восстановить газон после кубковой игры, ведь уже тогда мы дали свои рекомендации. Так что было бы здорово, чтобы они побыстрее перешли на “Казань-Арену”, а этот газон привели в порядок, потому что еще неизвестно, что нас ожидает впереди с точки зрения погоды, я знаю отношения республиканских и городских властей, думаю, они приведут в порядок», — сказал он.

11.03.2017 16:30 Зрители 3459 основной раунд: 19-й тур Центральный
Рубин 0:0 Оренбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Роберт Евдокимов
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
30′ Карлос Самбрано 25
Тарас Бурлак 90
Рифат Жемалетдинов 96
Янн М`Вила 4
90+1′ Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
67′ Денис Ткачук 31
Карадениз Гекдениз 61
15′ 65′ Руслан Камболов 88
Мийо Цакташ 20
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых 74′
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
24 Игорь Коронов
48 Максим Григорьев
40 Благое Георгиев
29 Вадим Афонин 78′
5 Роман Воробьев 83′
50 Станислав Драгун
16 Михал Дюриш 88′ 60′
10 Анзор Саная
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
6 Угловые 1
10 Фолы 16
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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