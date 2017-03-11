Акинфеев поблагодарил вдову Яшина за поддержку

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Телефонный разговор состоялся вечером в субботу, 11 марта, спустя несколько часов после матча армейцев с «Томью» (4:0), где Акинфеев превзошел рекорд Яшина по числу сухих матчей в национальных первенствах (161 игра на ноль теперь на счету Игоря, 160 — у легендарного Льва Ивановича).

Ранее Валентина Яшина сделала следующее заявление в интервью ТАСС: «Акинфеев — отличный футболист, поздравляю его. Когда он провел 100 сухих матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране».

Прочитав слова Яшиной, Акинфеев связался с ней, от всей души поблагодарил и сказал, что та статуэтка в честь 100 сухих матчей — одна из самых памятных и важных наград в его карьере. В свою очередь, Валентина Тимофеевна теперь уже лично сказал Игорю, что внимательно следит за его выступлениями, желает ему удачи и гордится, что именно Акинфеев сумел превзойти ее супруга и стать новым обладателем национального рекорда.