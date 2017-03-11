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11 марта 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Акинфеев поблагодарил вдову Яшина за поддержку

Как стало известно «СЭ», голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев позвонил вдове Льва Яшина, Валентине Тимофеевне, чтобы сказать ей спасибо за теплые слова и поддержку.

Как стало известно СЭ голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев позвонил вдове Льва <span class=error>Яшина</span> Валентине Тимофеевне чтобы сказать ей спасибо за теплые слова и поддержку. Увеличить
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© РИА "Новости"

Телефонный разговор состоялся вечером в субботу, 11 марта, спустя несколько часов после матча армейцев с «Томью» (4:0), где Акинфеев превзошел рекорд Яшина по числу сухих матчей в национальных первенствах (161 игра на ноль теперь на счету Игоря, 160 — у легендарного Льва Ивановича).

Ранее Валентина Яшина сделала следующее заявление в интервью ТАСС: «Акинфеев — отличный футболист, поздравляю его. Когда он провел 100 сухих матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране».

Прочитав слова Яшиной, Акинфеев связался с ней, от всей души поблагодарил и сказал, что та статуэтка в честь 100 сухих матчей — одна из самых памятных и важных наград в его карьере. В свою очередь, Валентина Тимофеевна теперь уже лично сказал Игорю, что внимательно следит за его выступлениями, желает ему удачи и гордится, что именно Акинфеев сумел превзойти ее супруга и стать новым обладателем национального рекорда.

11.03.2017 14:00 Зрители 11000 основной раунд: 19-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 4:0 Томь
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Валерий Петраков
Голы
1′ Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев) 20
19′ Алан Дзагоев (С. Игнашевич) 10
44′ Алексей Ионов (А. Головин) 11
61′ Алексей Ионов (А. Дзагоев) 11
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Алексей Березуцкий 6
Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
68′ Александр Головин 17
Георгий Миланов 8
65′ Алексей Ионов 11
Аарон Самуэль Оланаре 99
75′ Виктор Винисиус Витинью 20
Федор Чалов 63
42 Александр Мелихов
15 Евгений Баляйкин
84 Антон Митерев
89 Дмитрий Осипов
18 Артем Попов
17 Алексей Пугин
7 Павел Голышев (к)
97 Александр Соболев
92 Валерий Чуперка 22′
87 Дмитрий Сасин 84′
96 Александр Букачев
10 Сергей Кузнецов 74′
74 Антон Макурин
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
8 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 2
6 Угловые 4
12 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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