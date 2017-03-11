Грасия заговорил о лимите. «Рубин» все дальше то зоны еврокубков

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На лице Хави Грасии все реже можно увидеть знаменитую европейскую улыбку-маску. Испанец постепенно русеет. Шлейф волшебника, который по щелчку пальцев поставит игру, развеян уже давно, но хорошие результаты на сборах позволяли болельщикам ждать качественного преображения во второй части сезона.

Да, есть полуфинал Кубка и гостевая победа у «Анжи», но всем понятно, что Казань совсем не впечатлена.

«СЫНОК» ТРЕНЕРА

…Только одно имя — Серхио Санчес. Те болелщики «Рубина» что помладше, услышав эту фамилию начинают писать в соцсетях гневные комментарии, те что постарше — просто хватаются за сердечные капли. Игра испанского защитника в матче против «Анжи» была настолько ужасной, что терпение лопнуло. Хоть Грасия предсказуемо и отвел удар от своего протеже («Я доверяю Санчесу также, как и остальным игрокам»), но всем стало понятно — это конец. У Грасии три сына, которые ходят в казанскую школу, но многие в шутку называют его сыном и Санчеса. Если бы тренер выпустил защитника на поле и против «Оренбурга», то со стадиона в знак протеста могли уйти все пять тысяч зрителей.

«Рубину» заметно не хватает легкости, его игра не смотрится. О пяточках и «черпачках» уже никто не мечтает, но нет даже обычного обыгрыша один в один. Когда в тренерах испанец, то организм сам просит яркой атаки, а тут такое….

КОРОЛЬ ОГОРОДОВ

Рубен Рочина — это как раз тот самый вымирающий вид плеймекера. Тактические умы современного футбола говорят, что вот-вот эта позиция дождется своего ренессанса. Сейчас эта история про Казань. Все хитроумные схемы Грасии в тупике, потому что Рочина в лазарете. Для того, чтобы грузить с флангов в штрафную на двух мощных нападающих совсем не обязательно тратить 40 миллионов евро, но другого выхода нет. Добавьте к этому еще и грядки на «Центральном», которую зачем-то полили перед матчем, и все станет понятно.

Грасия уже даже не стелет солому, он говорит конкретно: «Будет упорный матч». Болельщики должны понимать это как: «Вся надежда на контратаки и «стандарты». Как и в кубковой встрече против «Сибири» — лучший у «Рубина» в первом тайме был Руслан Камболов. Опорнику смело можно вручать приз «короля огородов»: подкаты, жесткость, дальние удары. На таком поле Камболов даже умудрялся обострять в меру сил, но строгий «Оренбург» взять не получилось. Евдокимов подготовился: мощный кулак в центре, нет свободных зон, а Жонатас отходил за мячом в центральный круг.

Гости не просто огрызались, а ходили возле гола. Нападающий Михал Дюриш наверняка не имел столько моментов за весь чемпионат, сколько всего за один тайм в Казани. Свои моменты искали Коронов и Воробьев. Над единственной заполненной трибуной «Центрального» начался свист и недовольный гул. Грасия стоял на противоположной бровке, но все наверняка слышал. Как это было уже сотни раз, спасать Казань отправился Карадениз. Турок получил свой шанс в концовке, но на пути мяча встал защитник, а опасный дальний удар Набиуллина вытащил безупречный Кержаков — 0:0.

После финального свистка Грасия через все поле спешно ушел в раздевалку. Болельщики в Казани не знают испанского, поэтому ругали тренера на родном. Видимо, 40 миллионов на трансферы мало.

ГРАСИЯ И ЛИМИТ

К чести тренера, он не ищет оправданий, а указывает на слабую игру своей команды. Валить все на ужасное поле уже настолько бессмысленно, что Грасия это понимает. Но тут наставник впервые за время своей казанской карьеры обмолвился о лимите на легионеров. По его словам, именно по этой причине он отказался от третьей замены.

— На игру «Рубина» скучно смотреть! — сказали Грасии в лоб.

— Да, такие слова легко сказать, но это несправедливо. Игроки бились и боролись. Да, мы не забили, но уже много матчей мы не пропускаем. Это тоже важный момент.

— Благо, возвращайся! — кричат болгарскому полузащитнику казанские болельщики.

— При мне «Рубин» был сильнее, — улыбаясь отвечает Гергиев.

Добраться до вожделенного четвертого места в чемпионате «Рубину» уже вряд ли удастся. Видимо, все силы будут брошены на Кубок.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.