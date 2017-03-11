Грасия заговорил о лимите. «Рубин» все дальше то зоны еврокубков
На отвратительном газоне «Центрального» «Рубин» и «Оренбург» друг другу голов не забили.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На лице Хави Грасии все реже можно увидеть знаменитую европейскую
Да, есть полуфинал Кубка и гостевая победа у «Анжи», но всем понятно, что Казань совсем не впечатлена.
«СЫНОК» ТРЕНЕРА
…Только одно имя — Серхио Санчес. Те болелщики «Рубина» что помладше, услышав эту фамилию начинают писать в соцсетях гневные комментарии, те что постарше — просто хватаются за сердечные капли. Игра испанского защитника в матче против «Анжи» была настолько ужасной, что терпение лопнуло. Хоть Грасия предсказуемо и отвел удар от своего протеже («Я доверяю Санчесу также, как и остальным игрокам»), но всем стало понятно — это конец. У Грасии три сына, которые ходят в казанскую школу, но многие в шутку называют его сыном и Санчеса. Если бы тренер выпустил защитника на поле и против «Оренбурга», то со стадиона в знак протеста могли уйти все пять тысяч зрителей.
«Рубину» заметно не хватает легкости, его игра не смотрится. О пяточках и «черпачках» уже никто не мечтает, но нет даже обычного обыгрыша один в один. Когда в тренерах испанец, то организм сам просит яркой атаки, а тут такое….
КОРОЛЬ ОГОРОДОВ
Рубен Рочина — это как раз тот самый вымирающий вид плеймекера. Тактические умы современного футбола говорят, что
Грасия уже даже не стелет солому, он говорит конкретно: «Будет упорный матч». Болельщики должны понимать это как: «Вся надежда на контратаки и «стандарты». Как и в кубковой встрече против «Сибири» — лучший у «Рубина» в первом тайме был Руслан Камболов. Опорнику смело можно вручать приз «короля огородов»: подкаты, жесткость, дальние удары. На таком поле Камболов даже умудрялся обострять в меру сил, но строгий «Оренбург» взять не получилось. Евдокимов подготовился: мощный кулак в центре, нет свободных зон, а Жонатас отходил за мячом в центральный круг.
Гости не просто огрызались, а ходили возле гола. Нападающий Михал Дюриш наверняка не имел столько моментов за весь чемпионат, сколько всего за один тайм в Казани. Свои моменты искали Коронов и Воробьев. Над единственной заполненной трибуной «Центрального» начался свист и недовольный гул. Грасия стоял на противоположной бровке, но все наверняка слышал. Как это было уже сотни раз, спасать Казань отправился Карадениз. Турок получил свой шанс в концовке, но на пути мяча встал защитник, а опасный дальний удар Набиуллина вытащил безупречный Кержаков — 0:0.
После финального свистка Грасия через все поле спешно ушел в раздевалку. Болельщики в Казани не знают испанского, поэтому ругали тренера на родном. Видимо, 40 миллионов на трансферы мало.
ГРАСИЯ И ЛИМИТ
К чести тренера, он не ищет оправданий, а указывает на слабую игру своей команды. Валить все на ужасное поле уже настолько бессмысленно, что Грасия это понимает. Но тут наставник впервые за время своей казанской карьеры обмолвился о лимите на легионеров. По его словам, именно по этой причине он отказался от третьей замены.
— На игру «Рубина» скучно смотреть! — сказали Грасии в лоб.
— Да, такие слова легко сказать, но это несправедливо. Игроки бились и боролись. Да, мы не забили, но уже много матчей мы не пропускаем. Это тоже важный момент.
— Благо, возвращайся! — кричат болгарскому полузащитнику казанские болельщики.
— При мне «Рубин» был сильнее, — улыбаясь отвечает Гергиев.
Добраться до вожделенного четвертого места в чемпионате «Рубину» уже вряд ли удастся. Видимо, все силы будут брошены на Кубок.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
|11.03.2017 16:30
|Зрители 3459
|основной раунд: 19-й тур
|Центральный
|Грасия Хави
|Роберт Евдокимов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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