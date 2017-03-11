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11 марта 2017, 20:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Состояние газона на стадионе ФК «Ростов» беспокойства не вызывает

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) уверена, что «Ростов» приведет в порядок поле на домашнем стадионе. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

В четверг «Ростов» провел на домашнем стадионе «Олимп-2» первый матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» (1:1). Накануне встречи главный тренер команды гостей Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона на арене, отметив, что «это нельзя назвать полем».

«В Ростове после “Манчестер Юнайтед” были разговоры о поле, но, думаю, они приведут его в порядок. Опасений у нас нет», — заявил Прядкин.

«Ростов» сыграет на «Олимпе-2» в воскресенье с «Тереком» в матче 19-го тура чемпионата страны.

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