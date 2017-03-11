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11 марта 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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В турнирной таблице «Рубин» занимает девятое место, набрав 27 очков. «Оренбург» с 16 очками идет 13-м.

В следующем матче «Рубин» 18 марта в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Оренбург» днем ранее также на выезде встретится с махачкалинским «Анжи».

11.03.2017 16:30 основной раунд: 19-й тур Центральный
Рубин 0:0 Оренбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Роберт Евдокимов
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
Эльмир Набиуллин 3
30′ Карлос Самбрано 25
Тарас Бурлак 90
Рифат Жемалетдинов 96
Янн М`Вила 4
90+1′ Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
67′ Денис Ткачук 31
Карадениз Гекдениз 61
15′ 65′ Руслан Камболов 88
Мийо Цакташ 20
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых 74′
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
58 Адессойе Ойеволе (к)
24 Игорь Коронов
48 Максим Григорьев
40 Благое Георгиев
29 Вадим Афонин 78′
5 Роман Воробьев 83′
50 Станислав Драгун
16 Михал Дюриш 88′ 60′
10 Анзор Саная
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 1
6 Угловые 1
10 Фолы 16
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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