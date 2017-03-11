«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
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В турнирной таблице «Рубин» занимает девятое место, набрав 27 очков. «Оренбург» с 16 очками идет 13-м.
В следующем матче «Рубин» 18 марта в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Оренбург» днем ранее также на выезде встретится с махачкалинским «Анжи».
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Роберт Евдокимов
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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