Мещеряков: «Локомотив» готов рассмотреть варианты с переименованием арены

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Бывший президент клуба Ольга Смородская признавалась, что была бы не против продать название стадиона «Локомотив», однако руководство железнодорожников сменилось прошлым летом. Президентом клуба стал Илья Геркус.

На вопрос, рассматривает ли нынешнее руководство варианты с переименованием, Мещеряков ответил: «Мы рассматриваем те варианты, которые нам принесут определенные средства. В нашей жизни возможно все, все зависит от суммы и объема средств в рамках договора. Но это оперативная деятельность клуба, так что вопрос лучше адресовать менеджменту, и я не знаю, ведутся ли такие переговоры или нет. Если предложения будут, они (менеджмент клуба. — Прим. ТАСС) придут на совет директоров и будут докладывать».

Одной из задач, которая была поставлена перед новым президентом железнодорожников, стало увеличение посещаемости домашних игр команды. Согласно статистике на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), стадион «Локомотив» занимает девятое место по этому показателю.

На вопрос, доволен ли он динамикой привлечения болельщиков на стадион, собеседник ТАСС ответил: «А вы считаете, что за несколько месяцев можно существенно поменять то, что накосорезал предыдущий менеджмент? Вы глубоко заблуждаетесь. Считаю, что руководство клуба в плане маркетинга и работы с болельщиками располагается на правильном пути».

«Когда должны быть видны результаты? Это рассматривается на заседаниях совета директоров, по итогам сезона посмотрим, что удалось поменять», — также сказал он.