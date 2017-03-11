Бабаев: Непонятно, вернётся ли Ерёменко в ЦСКА

— Безусловно, мы рады, что одержали уверенную победу, но переоценивать результат я бы не стал по всем понятным причинам, — констатирует Роман Бабаев после матча на «ВЭБ Арене». — «Томь» сейчас играет, по сути, молодёжным составом. Насколько мне известно, в воротах томичей сегодня стоял парень 1998 года рождения. Но всё равно ребята молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не опустили руки, продолжили атаковать и старались порадовать своих болельщиков. Даже немного обидно за томичей, уровень соперников всё-таки несопоставимый.



— Можно ли делать какие-либо положительные выводы о динамике развития команды по сравнению с предыдущим матчем?

— Сравнить сегодняшний матч со встречей с «Зенитом» будет глубоким заблуждением. Там была лобовая игра, в которой никто не хотел «умирать». Каждый думал лишь о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Два разных матча по сюжету, сопротивлению, так что никакого шапкозакидательского настроения по поводу сегодняшнего результата у нас нет. Впереди у нас очень серьёзный выездной матч с «Тереком».



— Как оцените игру Витиньо?

— Он сегодня неплохо сыграл, причём не только из-за того, что забил гол. Думаю, он набирает и идёт по нарастающей, поэтому настоящего Витиньо мы ещё увидим.



— Как он себя чувствует?

— Очень хорошо. Самое главное — у него есть большое желание. Это немаловажный фактор, который нас беспокоил с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, так что всё нормально.

— После сегодняшнего матча шансы сохранить Ионова возросли?

— Я бы не ставил так вопрос. Дождёмся окончания сезона и будем принимать решение. Алексей молодец, сегодня продуктивно сыграл. Но, повторюсь, сегодняшний результат переоценивать нельзя.



— Сегодня Акинфеев установил очередной рекорд.

— Это, конечно, уникальное достижение. Обойти Льва Яшина — дорогого стоит. Уверен, этот рекорд будет долго держаться. Мы очень рады за нашего лидера и капитана. Уверен, что это его не последнее достижение. По вратарским меркам, он молодой футболист, самое главное — это здоровье.



— Все ждут, когда он прервёт другую серию — европейскую.

— Для начала туда нужно попасть. Насколько мне известно, Игорь до сих пор остаётся рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов, об этом тоже не стоит забывать. Главное — участие. В последнее время в ЛЧ сложно играть всем, даже, например, лондонскому «Арсеналу». Но нам очень хочется туда вернуться.



— Как отнеслись к решению Василия Березуцкого?

— Мы отнеслись к решению Василия с пониманием. Он осознал, что по состоянию здоровья не сможет принести пользу национальной команде, и честно в этом признался. Но, насколько мне известно, Березуцкий всегда готов выйти и сделать всё возможное, чтобы помочь сборной.



— УЕФА оставил двухлетнюю дисквалификацию Романа Ерёменко в силе. Как клуб на это отреагировал?

— До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытываем. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдёт в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.

— Что Ерёменко планирует делать дальше?

— Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но, опять же, лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Ерёменко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось.



— Вернётся ли он в ЦСКА?

— Непонятно.