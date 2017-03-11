Роман Бабаев: Сложно сказать, вернется ли Еременко в ЦСКА

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АКИНФЕЕВ ТЕПЕРЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ АКИНФЕЕВА.

— Трудно переоценить рекорд Игоря Акинфеева — 161 сухой матч. Что о нем думаете?

— Это уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина — дорогого стоит. Думаю, что этот рекорд будет держаться долгое время. Получается так, что теперь Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы рады за нашего капитана и лидера. Уверен, что у него впереди еще много достижений, потому что по вратарским меркам он молодой футболист. Желаем ему удачи и, главное — здоровья.

— Ждете, что Акинфеев прервет другую серию — европейскую?

— Для начала мы должны туда попасть и опять же, по-моему, он до сих пор остается рекордсменом по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов. Об этом тоже нельзя забывать. Ни для кого не секрет, что до последнего времени с учетом реформ в Лиге чемпионов крайне сложно играть не то, что командам из России, но даже лондонскому «Арсеналу», например. Не очень удачно он провел последние два матча. Поэтому между командами топ-уровня вроде «Челси» и «Барселоны» и остальными — огромная пропасть. Тем не менее, очень хочется туда вернуться и сыграть там более успешно. Но это пока долгосрочная перспектива. А пока нам надо занимать места в чемпионате России, позволяющие играть в Лиге чемпионов.

КОНТРАКТ ЕРЕМЕНКО ИСТЕКАЕТ В КОНЦЕ СЕЗОНА.

— Недавно прошло заседание по Еременко. В принципе, ничего не изменили. Как вы и клуб к этому отнеслись?

— И до заседания я говорил, что никакого оптимизма мы, к сожалению, не испытываем. Очень обидно за Романа, за клуб, но это уже факт. С этим нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома, так или иначе, найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, но, к сожалению, попал в тяжелую ситуацию. Нам всем нужно с пониманием к этому отнестись. Легче всего сейчас заклеймить позором, но он многие сделал для футбола. Любой человек может оступиться и сейчас самое главное, чтобы он выдержал этот сложный период.

— Когда вы последний раз с ним общались?

— Точно не скажу, но мы постоянно находимся с ним на связи. Я знаю, что Гончаренко с ним общается довольно регулярно, ребята стараются поддерживать. Просто Роман находится в Финляндии, а не в Москве. Но, тем не менее, связь с ним держим.

— После недавнего решения вы с ним не общались?

— Нет. Я общался с его агентом.

— Планируете обращаться в CAS по поводу Романа Еременко?

— Здесь уже будет принимать решение сам Роман вместе со своим агентом. Насколько я знаю, они планируют обратиться в CAS после получения мотивировочной части решения. Но я, честно, говоря, особых надежд не питаю, что ситуация изменится в лучшую сторону.

— Даже после CAS?

— Да.

— Какие дальнейшие действия ЦСКА? Контракт с Еременко будет действовать до конца срока?

— Контракт будет действовать до конца сезона. То есть здесь ничего не поменялось. Совпало таким образом, что Роман дисквалифицирован на длительный срок и одновременно у него истекает контракт. CAS однозначно будет рассматривать дело, и в лучшем случае, если к концу года у них до этого дела дойдут руки.

— Есть ли перспектива перезаключения соглашения?

— В первую очередь мы желаем Роману стойкости, терпения и сил, чтобы пережить этот непростой момент и вернуться в футбол. А вернется ли он в ЦСКА или какой-то другой клуб, сейчас сложно говорить.

БЕРЕЗУЦКИЙ ПОСТУПИЛ ЧЕСТНО.

— В отличие от матча с «Зенитом» сегодня удалось порадовать болельщиков — добыта крупная победа, пусть и над «Томью». Стоит ли делать какие-то положительные выводы по динамике развития команды или, исходя из соперника, этого делать не стоит?

— Переоценивать сегодняшний результат нельзя. Сравнивать нашу игру с «Зенитом» и с «Томью» — глубокое заблуждение. В воротах сегодня стоял голкипер 1998 года рождения. У них вся команда очень молодая и неопытная. Даже немного обидно за ребят. Понятно, что томичи стараются, выкладываются, но уровень соперников не сопоставим. У нас нет никаких далеко идущих выводов по сегодняшней игре. И говорить о динамике по сравнению с матчем с «Зенитом» я бы тоже не стал. С «Зенитом» была лобовая игра, никто не хотел умирать, и больше думали о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это два разных матча по сюжету и уровню сопротивления.

— Василий Березуцкий приостановил выступление в сборной. Как вы отнеслись к такому решению?

— С пониманием. Считаю, что Василий поступил честно. Если он понимает, что в силу состояния здоровья и возрастных ограничений не может быть абсолютно уверенным, что принесет пользу национальной команде, то он честно в этом признался. Но, насколько мне известно, если будет такая необходимость, если он будет здоров и в состоянии, то всегда готов выйти и сделать все возможное для того, чтобы помочь национальной команде.

— Сложно будет заменить его в сборной? Все-таки он был капитаном национальной команды.

— Как говориться, ничто не вечно под луной. Поэтому не думаю, что это какая-то большая проблема. Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. «СЭ») наверняка примет правильное решение. Это уж точно не самая большая сложность в данной истории, кому доверить капитанскую повязку.

— А по позиции его заменить будет сложно?

— По позиции да. Но опять же, есть футболисты, тот же Виктор Васин, например, из ЦСКА и другие игроки. Поэтому думаю, что правильное решение будет найдено.

НАСТОЯЩЕГО ВИТИНЬЮ МЫ ЕЩЕ УВИДИМ.

— Как оцениваете прогресс Витинью?

— Я считаю, что он неплохо сегодня сыграл. Причем это связано не только с забитым мячом, но и в целом он был полезен, заработал много опасных штрафных. Думаю, он прибавляет и идет по нарастающей. Уверен, что настоящего Витинью мы еще увидим.

— Как он себя чувствует после игры? У него были проблемы с коленом.

— Нет. Он очень хорошо себя чувствует. Очень доволен и самое главное, что у него большое желание. Это немаловажный фактор, как раз то, что нас беспокоило с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, мы это знали, поэтому все нормально.

— Желания сохранить Ионова после сегодняшнего матча прибавилось?

— Я бы так не ставил вопрос. Цыплят по осени считают. Дождемся окончания сезона, и тогда будем принимать решение. Алексей — молодец. Сегодня сыграл очень продуктивно, хотя переоценивать сегодняшний результат ни в коем случае нельзя.

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

с 3-й Песчаной улицы.