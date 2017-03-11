Виктор Гончаренко: Молодым армейцам нужно заслужить доверие

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— Нам важно было решить главную проблему перед игрой — уровень концентрации и старания должен был оказаться на уровне, нас не должны были расслаблять проблемы Томска и его результат в Ростове-на-Дону, — начал Гончаренко. — Думаю, в итоге сделать это удалось, пусть, возможно, и не на протяжении всего матча. Но тут есть объяснение: когда наши центральные защитники и опорники постоянно получают мяч без давления, уровень концентрации невольно может снизиться. В целом же, считаю, матч мы провели нормально — как в атаке, так и в обороне.

— Что с Щенниковым, которого не оказалось в заявке?

— У него микроповреждение. У нас достаточно широкая обойма, и рисковать смысла не было.

— На сборах вами активно наигрывалась молодежь — Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов. Почему не дали шанс им сегодня с первых минут? Противостояли ведь «Томи».

— Надо учитывать, что в предсезонной подготовке могут быть и два матча подряд, плюс разрешены обратные замены. Молодым сначала нужно заслужить доверие. Не могу сказать, что они его не заслужили, но все понимают, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. И если мы выпускаем Чалова и Жамалетдинова, то двое из числа опытных игроков не получают игровую практику. Сегодня на поле вышел Чалов, в следующей игре, может, выйдет кто-то другой. Выпускать всех молодых повально нет смысла.

Валерий ПЕТРАКОВ: «ТОМИ» ТЯЖЕЛО

Главный тренер сибиряков с иронией отнесся к результату своей команды.

— У нас большой прогресс. В Ростове шесть получили, здесь — четыре, — пошутил Петраков. — Улучшаем игру. А если серьезно, нам тяжело. Ребята старались, но делаем опять глупейшие ошибки. И в принципе сравнивать ЦСКА с нашей командой достаточно трудно. Я уже говорил, если в позиционной обороне старались сыграть более-менее, а когда на наши ворота шли быстрые атаки после потерь в середине, приходилось очень сложно. Не успевали ни по скорости, ни по другим моментам.

Я сказал своей молодежи, что расстраиваться не нужно. Следует делать выводы после каждого матча. Надеюсь, 18-го числа с «Амкаром» будем играть еще лучше. Сегодня хоть немножко понравилось, что был хоть какой-то выход из обороны. Это за счет Чуперки, Пугина, Кузнецова, Голышева — опытных игроков. Но таких опытных футболистов, которые могут усилить оборону, нет… Играем теми защитниками, которые есть в наличии.

— Есть варианты со свободными агентами? Или в томских дворах найти молодых талантливых…

— Найти можно, но нужно сперва погасить долги. У нас они остаются перед тремя-четырьмя футболистами, и пока мы не можем получить разрешение от РФС на заявку новых игроков.

— Руководство «Томи» говорило, что в планах — спокойно и плавно спуститься в ФНЛ. Так, может, пусть играет только молодежь? А то сегодня 30-летний Кузнецов бегал с явным лишним весом…

— Кузнецов был травмирован, он пропустил почти все сборы, начал тренироваться только в последнюю неделю на сборах. Ему нужно время на адаптацию. Он опытный игрок и помочь нам может. А что касается молодежи… Из тех, кто не играет сейчас, остальные очень уж молодые. И они явно не смогут усилить игру.

— А психологически ребята как себя ощущают сейчас?

— Это одна из главных проблем. Очень тяжело пришлось в Ростове. Ребята ощутили, что такое премьер-лига. Психологически нужно успокоить игроков, чтобы они хотя бы начали верить в себя. А если будут бегать с опущенной головой — придется совсем тяжело. Нужно объяснять, работать, чтобы хотя бы в каких-то компонентах они прибавляли. За мою тренерскую деятельность у меня не было таких моментов, как сейчас, чтобы мы проводили столько теории. У меня уже голова кружится! Мы и по полю за руку их водим, и у доски сидим. Молодых ребят можно хоть как-то обучить этому, но ведь они проигрывают не только в тактике — еще и в скорости, технике. Поэтому мы пытаемся работать и над психологией, и над техническим оснащением, и над всем остальным.

Михаил ГОНЧАРОВ

с 3-й Песчаной улицы.