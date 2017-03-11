Виктор Гончаренко: Молодым армейцам нужно заслужить доверие
После матча 19-го тура между ЦСКА и «Томью» итоги подвели главные тренеры команд.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Нам важно было решить главную проблему перед игрой — уровень концентрации и старания должен был оказаться на уровне, нас не должны были расслаблять проблемы Томска и его результат в
— Что с Щенниковым, которого не оказалось в заявке?
— У него микроповреждение. У нас достаточно широкая обойма, и рисковать смысла не было.
— На сборах вами активно наигрывалась молодежь — Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов. Почему не дали шанс им сегодня с первых минут? Противостояли ведь «Томи».
— Надо учитывать, что в предсезонной подготовке могут быть и два матча подряд, плюс разрешены обратные замены. Молодым сначала нужно заслужить доверие. Не могу сказать, что они его не заслужили, но все понимают, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. И если мы выпускаем Чалова и Жамалетдинова, то двое из числа опытных игроков не получают игровую практику. Сегодня на поле вышел Чалов, в следующей игре, может, выйдет
Валерий ПЕТРАКОВ: «ТОМИ» ТЯЖЕЛО
Главный тренер сибиряков с иронией отнесся к результату своей команды.
— У нас большой прогресс. В Ростове шесть получили, здесь — четыре, — пошутил Петраков. — Улучшаем игру. А если серьезно, нам тяжело. Ребята старались, но делаем опять глупейшие ошибки. И в принципе сравнивать ЦСКА с нашей командой достаточно трудно. Я уже говорил, если в позиционной обороне старались сыграть
Я сказал своей молодежи, что расстраиваться не нужно. Следует делать выводы после каждого матча. Надеюсь, 18-го числа с «Амкаром» будем играть еще лучше. Сегодня хоть немножко понравилось, что был хоть
— Есть варианты со свободными агентами? Или в томских дворах найти молодых талантливых…
— Найти можно, но нужно сперва погасить долги. У нас они остаются перед
— Руководство «Томи» говорило, что в планах — спокойно и плавно спуститься в ФНЛ. Так, может, пусть играет только молодежь? А то сегодня 30-летний Кузнецов бегал с явным лишним весом…
— Кузнецов был травмирован, он пропустил почти все сборы, начал тренироваться только в последнюю неделю на сборах. Ему нужно время на адаптацию. Он опытный игрок и помочь нам может. А что касается молодежи… Из тех, кто не играет сейчас, остальные очень уж молодые. И они явно не смогут усилить игру.
— А психологически ребята как себя ощущают сейчас?
— Это одна из главных проблем. Очень тяжело пришлось в Ростове. Ребята ощутили, что такое
Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы.
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