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11 марта 2017, 17:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» разгромил «Анжи» со счётом 9:1 в молодёжном первенстве

Сегодня в 19-м туре молодёжного первенства России «Спартак» на своём поле встречался с «Анжи».

Сегодня в 19-м туре молодёжного первенства России Спартак на своём поле встречался с <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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Красно-белые добились убедительной победы со счётом 9:1.

В составе московской команды отличились Борис Цыганков, Владлен Бабаев, Кирилл Феофилактов дважды, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, а также Солтмурад Бакаев, Егор Никулин и Леонид Миронов с пенальти. У Махачкалинцев голом отметился Магомед Магомедов.

Победа позволила «Спартаку» обойти в таблице «Терек» и выйти на третье место. «Анжи» остался на пятой позиции.

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