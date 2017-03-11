«Спартак» разгромил «Анжи» со счётом 9:1 в молодёжном первенстве

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Красно-белые добились убедительной победы со счётом 9:1.



В составе московской команды отличились Борис Цыганков, Владлен Бабаев, Кирилл Феофилактов дважды, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, а также Солтмурад Бакаев, Егор Никулин и Леонид Миронов с пенальти. У Махачкалинцев голом отметился Магомед Магомедов.



Победа позволила «Спартаку» обойти в таблице «Терек» и выйти на третье место. «Анжи» остался на пятой позиции.