Бабаев: ЦСКА без оптимизма ждет решение CAS по делу Еременко
МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб ЦСКА без особого оптимизма ждет разбирательства дела Романа Еременко в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом журналистам заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
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В понедельник стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе дисквалификацию Еременко, предполагающую невозможность участия полузащитника в матчах в течение двух лет, при этом санкция в виде полного отстранения от футбола была снята. Позже юрист Михаил Прокопец, занимающийся делами игрока, сообщил ТАСС, что финн будет подавать апелляцию на решение УЕФА в CAS.
«До заседания мы говорили, что особого оптимизма не питали, — прокомментировал решение УЕФА Бабаев. — Надо жить дальше, контракт у него действует до конца сезона. Насколько мне известно, они с агентом собираются идти дальше, подавать апелляцию в CAS, но и там особого позитива не ждем. Есть практика по подобным делам, она для нас пессимистична».
Еременко был наказан отстранением от футбольной деятельности 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стала положительная
Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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