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11 марта 2017, 16:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бабаев: ЦСКА без оптимизма ждет решение CAS по делу Еременко

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб ЦСКА без особого оптимизма ждет разбирательства дела Романа Еременко в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом журналистам заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По словам генерального директора армейцев практика по подобным делам пессимистична. Увеличить
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В понедельник стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе дисквалификацию Еременко, предполагающую невозможность участия полузащитника в матчах в течение двух лет, при этом санкция в виде полного отстранения от футбола была снята. Позже юрист Михаил Прокопец, занимающийся делами игрока, сообщил ТАСС, что финн будет подавать апелляцию на решение УЕФА в CAS.

«До заседания мы говорили, что особого оптимизма не питали, — прокомментировал решение УЕФА Бабаев. — Надо жить дальше, контракт у него действует до конца сезона. Насколько мне известно, они с агентом собираются идти дальше, подавать апелляцию в CAS, но и там особого позитива не ждем. Есть практика по подобным делам, она для нас пессимистична».

Еременко был наказан отстранением от футбольной деятельности 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА (2:2, 14 сентября 2016 года). В ней был найден кокаин.

Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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