Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вдова легендарного вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате страны. Об этом Яшина заявила ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После встречи ЦСКА — «Томь» (4:0), которая прошла в субботу в Москве, на счету 30-летнего вратаря армейцев — 161 матч «на ноль» в национальном первенстве. Яшин, выступавший за московское «Динамо», провел 160 «сухих» игр.
Акинфеев на данный момент обладает рекордной серией текущего чемпионата по количеству минут без пропущенных голов — 603.
«Акинфеев — отличный футболист, поздравляю его и вас. Когда он провел 100 “сухих” матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране», — сказала Яшина.
Акинфеев является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным победителем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. Всего он провел 255 «сухих» матчей, что также является рекордом среди отечественных вратарей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter