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11 марта 2017, 16:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вдова легендарного вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате страны. Об этом Яшина заявила ТАСС.

После встречи ЦСКА — Томь (4:0) которая прошла в субботу в Москве на счету 30-летнего вратаря армейцев — 161 матч на ноль в национальном первенстве. Увеличить
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После встречи ЦСКА — «Томь» (4:0), которая прошла в субботу в Москве, на счету 30-летнего вратаря армейцев — 161 матч «на ноль» в национальном первенстве. Яшин, выступавший за московское «Динамо», провел 160 «сухих» игр.

Акинфеев на данный момент обладает рекордной серией текущего чемпионата по количеству минут без пропущенных голов — 603.

«Акинфеев — отличный футболист, поздравляю его и вас. Когда он провел 100 “сухих” матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране», — сказала Яшина.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным победителем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05. Всего он провел 255 «сухих» матчей, что также является рекордом среди отечественных вратарей.

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