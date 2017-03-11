Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29042860/
11 марта 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Щенников получил микроповреждение перед матчем с «Томью»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги рассказал, почему в заявку на игре не попал защитник команды Георгий Щенников.

«Почему в заявке отсутствовал Щенников? У него микроповреждение. Сейчас наша обойма достаточно большая, чтобы иметь возможность не рисковать здоровьем игроков», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Щенников принял участие в 18 матчах за ЦСКА, но результативными действиями не отметился.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей

Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству «сухих» матчей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вдова легендарного вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате страны. Об этом Яшина заявила ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»