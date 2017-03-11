Защитник ЦСКА Щенников получил микроповреждение перед матчем с «Томью»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней победы над «Томью» (4:0) в матче 19-го тура российской
Премьер-Лиги рассказал, почему в заявку на игре не попал защитник команды Георгий Щенников.
«Почему в заявке отсутствовал Щенников? У него микроповреждение. Сейчас наша обойма достаточно большая, чтобы иметь возможность не рисковать здоровьем игроков», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
В нынешнем сезоне РФПЛ Щенников принял участие в 18 матчах за ЦСКА, но результативными действиями не отметился.
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