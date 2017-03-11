К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19-й тур.

ЦСКА — ТОМЬ — 4:0 (3:0)

Голы: ВИТИНЬЮ (Дзагоев), 1 — 1:0. ДЗАГОЕВ (Игнашевич, штрафной), 19 — 2:0. ИОНОВ (Головин), 44 — 3:0. ИОНОВ (Дзагоев), 61 — 4:0.

ЦСКА: 35. Акинфеев (к), 5. Васин, 4. Игнашевич, 6. А. Березуцкий, 2. Мариу Фернандес, 66. Натхо, 10. Дзагоев, 17. Головин (8. Миланов, 68), 7. Тошич, 11. Ионов (99. Оланаре, 65), 20. Витинью (63. Чалов, 75).

Запасные: 1. Чепчугов, 45. Помазун, 14. Набабкин, 24. В. Березуцкий, 72. Гордюшенко, 89. Кучаев, 75. Жамалетдинов.

Главный тренер — Виктор ГОНЧАРЕНКО.

«Томь»: 42. Мелихов, 87. Сасин (96. Букачев, 84), 89. Осипов, 84. Митерев, 15. Баляйкин, 18. Попов, 92. Чуперка, 10. Кузнецов (74. Макурин, 74), 7. Голышев (к), 17. Пугин, 97. Соболев.

Запасные: 1. Солосин, 69. Карымов, 65. Салахутдинов, 94. Науменко, 88. Большунов, 98. Гвинейский.

Главный тренер — Валерий ПЕТРАКОВ.

Предупреждения: — — Чуперка, 22 (задержка соперника руками).

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

11 марта. Москва. Стадион Арена ЦСКА.

Михаил ГОНЧАРОВ

с 3-й Песчаной улицы.

СПАСИБО, «ТОМЬ»!

О полной абсурдности ситуации, в которую угодила «Томь», а вместе с ней — весь наш российский футбол, сказано уже немало, поэтому повторяться не будем. Раз устраивает сибирский клуб такое пребывание посмешищем на глазах у всех, и премьер-лига вместе с руководством команды избрали путь мучительной медленной смерти вместо контрольного выстрела в голову, — значит, придется мириться с тем, что раз в неделю наш чемпионат превращается в такую вот забавную тренировочку.

Валерий Петраков призывает поддержать и пожалеть молодых неопытных игроков, вынужденно брошенных в бой под танки мастеровитых соперников. И знаете что… А давайте к нему прислушаемся. Спасибо тебе, «Томь», что ты позволяешь нам в каждом своем матче лицезреть множество голов! Спасибо за то, что иногда отнимаешь мяч и переходишь центр поля, а иногда пытаешься даже пробить по воротам. И спасибо вам, защитники и вратарь, что некоторые прострелы и удары вы все-таки успеваете прерывать.

Только вот профессиональный спорт всегда считался делом сильных и здоровых. И по-хорошему не должно тут находиться места чувствам жалости и отчаяния.

ПОЧИН ВИТИНЬЮ, РЕКОРД ИГНАШЕВИЧА.

Получив 0:6 от «Ростова» в домашней игре, которая состоялась на чужом поле, в этот раз «Томь» получила возможность сделать свой состав опытнее ровно на две позиции — добавились Баляйкин, номинальный полузащитник, но сейчас на правах «ветерана» отправившийся в центр обороны, и Кузнецов, вышедший на поле впервые с октября.

Но, несмотря на прилив новых сил, все с этой командой и этим матчем стало ясно ровно на 32-й секунде матча, когда «Томь» пропустила. Дзагоев отдал отличную проникающую передачу в штрафную, а Витинью столь же быстро и четко пробил вторым касанием с левой в дальний угол, забив свой второй гол в армейской карьере, и первый — после возвращения из аренды. А еще этот мяч стал самым быстрым в сезоне. И если у кого-то было хоть мизерное сомнение, что сибирская команда способна оказать сопротивление, то спустя полминуты можно было расслабиться.

Но довольно уже о нищей «Томи» — пусть матч и сложно воспринимать всерьез, но мы все-таки попытаемся, и выделим несколько любопытных моментов в составе ЦСКА. Первой неожиданностью стало появление Тошича на позиции футболиста, отвечающего за весь левый фланг. Против «Зенита» здесь играл Щенников, теперь он оказался травмирован, а Миланов, пробовавшийся в данном амплуа на протяжении всех сборов, оказался вдруг в запасе. Как и Набабкин, номинальный крайний защитник.

Вторым событием стала измененная тройка центра обороны — если неделю назад ее составили братья Березуцкие и Васин, то против «Томи» Виктор Гончаренко усадил на лавку Василия, объяснив это обыкновенной конкуренцией, и дал игровое время Игнашевичу. И тем самым позволил Сергею догнать тезку Семака в списке рекордсменов по проведенным в чемпионате матчам — у обоих теперь по 456 матчей.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 19, 11.03.2017, 14:00 4:0 ЦСКА Томь

ГОЛ ДЗАГОЕВА — УКРАШЕНИЕ МАТЧА.

А третьим элементом ротации стал как раз выход на поле Витинью. Смотрелся бразилец очень живо — и в дриблинг смело и успешно шел, и фолы на себе зарабатывал, и несколько хороших моментов, помимо гола, получил. Впрочем, на фоне такой «Томи» все без исключения игроки ЦСКА выглядели королями отбора и гениями атаки, способными на все. Они играли в удовольствие — и болельщиков на славу порадовали.

Особенно хочется выделить второй гол, забитый после оригинального розыгрыша штрафного. Все уже готовились к прямому удару Тошича с левой ноги, как Игнашевич неожиданно мягко забросил с правой мяч в штрафную, а Дзагоев, стоявший в стенке, шустро из нее выбежал и в одно касание передачу нового рекордсмена премьер-лиги замкнул. Эффектно, красиво и легко — словно на тренировке! Хотя почему «словно»? Сразу вспомнилось, как пару лет назад похожий шедевр со «стандарта» красно-синим удался в матче с дублем тульского «Арсенала»….

Третий гол пришел к ЦСКА сразу перед перерывом — Головин здорово разогнал атаку по центру, отдал пас на ход Ионову, а тот умчался от защитников и проткнул мяч под Мелиховым. В начале второго тайма все тот же 11-й номер армейцев забил еще раз, прошив руки голкипера в ближнем углу.