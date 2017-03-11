Акинфеев вышел в лидеры по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил в домашнем матче 19-го тура российской
Премьер-Лиги с «Томью» (4:0).
Таким образом, 30-летний футболист провёл свой 11-й сухой матч в текущем чемпионате и лидирует по этому показателю.
На втором и третьем месте идут два голкипера «Спартака» — Артём Ребров и Александр Селихов, который в первой половине сезона выступал за «Амкар». Игроки
Четвёртое и пятое места делят вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и голкипер «Уфы» Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» (по 8).
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